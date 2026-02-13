Consultá el horóscopo del sábado 14 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Día para conectar desde la pasión, no solo desde la razón. Un gesto impulsivo puede ser muy bien recibido. Números: 2, 7, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Necesitás demostraciones concretas de afecto. Palabras lindas sí, pero hechos todavía más. Números: 4, 11, 28.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Los mensajes vuelan y las charlas se encienden. Una conversación coqueta o divertida te sube el ánimo. Números: 6, 10, 29.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La sensibilidad está alta. Un momento íntimo, aunque simple, te llega al corazón. Números: 3, 16, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Querés brillar en el amor o en la escena social. Un detalle romántico o creativo te deja en el centro. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día ideal para pequeños gestos atentos: un mensaje, una ayuda, un detalle práctico. Eso también es amor. Números: 5, 14, 31.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): El tema vínculos se vuelve protagonista absoluto. Buscar equilibrio entre lo que das y lo que recibís es clave. Números: 8, 15, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Emoción profunda, deseo intenso. Una charla honesta puede acercarte mucho a alguien especial. Números: 9, 12, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de celebrar, salir, disfrutar. Compartir algo divertido con alguien querido te recarga. Números: 7, 13, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Aunque no seas de demostrar tanto, hoy un gesto serio y claro puede valer más que mil promesas. Números: 10, 20, 34.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Buscás conexiones auténticas, no poses. Un intercambio raro pero sincero te toca el alma. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Romanticismo al palo. Ideal para música, cine, palabras lindas y mucho sentir. Cuidá de no idealizar de más. Números: 4, 17, 35.
