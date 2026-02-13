Consultá el horóscopo del sábado 14 de febrero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Día para conectar desde la pasión, no solo desde la razón. Un gesto impulsivo puede ser muy bien recibido. Números: 2, 7, 24.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Necesitás demostraciones concretas de afecto. Palabras lindas sí, pero hechos todavía más. Números: 4, 11, 28.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Los mensajes vuelan y las charlas se encienden. Una conversación coqueta o divertida te sube el ánimo. Números: 6, 10, 29.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La sensibilidad está alta. Un momento íntimo, aunque simple, te llega al corazón. Números: 3, 16, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Querés brillar en el amor o en la escena social. Un detalle romántico o creativo te deja en el centro. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día ideal para pequeños gestos atentos: un mensaje, una ayuda, un detalle práctico. Eso también es amor. Números: 5, 14, 31.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): El tema vínculos se vuelve protagonista absoluto. Buscar equilibrio entre lo que das y lo que recibís es clave. Números: 8, 15, 33.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Emoción profunda, deseo intenso. Una charla honesta puede acercarte mucho a alguien especial. Números: 9, 12, 32.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de celebrar, salir, disfrutar. Compartir algo divertido con alguien querido te recarga. Números: 7, 13, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Aunque no seas de demostrar tanto, hoy un gesto serio y claro puede valer más que mil promesas. Números: 10, 20, 34.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Buscás conexiones auténticas, no poses. Un intercambio raro pero sincero te toca el alma. Números: 11, 19, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Romanticismo al palo. Ideal para música, cine, palabras lindas y mucho sentir. Cuidá de no idealizar de más. Números: 4, 17, 35.