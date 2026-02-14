Consultá el horóscopo del domingo 15 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Volvés a enfocarte en tus metas personales. Poner límites sanos te ordena y te da energía. Números: 1, 6, 23.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): El cuerpo te marca qué sí y qué no. Escuchar sus señales evita que llegues al límite. Números: 2, 15, 29.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Jornada mentalmente intensa, con ideas nuevas y cambios de plan. Mantenerte flexible es tu mejor recurso. Números: 6, 11, 24.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Emociones que suben y bajan, pero con posibilidad de comprensión. Hablar de lo que sentís ayuda. Números: 3, 18, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Día para mostrar tu valor en el trabajo o frente a un grupo. Tu seguridad inspira confianza. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): La organización hoy es medicina. Ordenar tiempo, tareas y prioridades evita caos mental. Números: 5, 16, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Un vínculo importante pide una nueva forma de equilibrio. Negociar con calma, sin complacencia total. Números: 8, 14, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Se activan procesos internos de cambio. Algo que antes te manejaba ya no tiene el mismo poder sobre vos. Números: 9, 18, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Buscás horizontes nuevos: aprender, viajar, moverte. Dar un paso concreto te saca de la teoría. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Te enfocás en responsabilidades, pero sentís la necesidad de soltar algún peso extra. Es momento de evaluar. Números: 10, 20, 34.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu visión distinta puede abrir caminos si la compartís de forma clara. No la censures por miedo a parecer raro. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de alta intuición. Percibís cosas sin que te las digan. Cuidá tus límites energéticos. Números: 4, 17, 36.
comentar