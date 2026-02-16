Consultá el horóscopo del martes 17 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): El ambiente puede estar un poco tenso, pero tu capacidad de ir al frente descomprime. Evitá competir por todo. Números: 1, 7, 23.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Necesitás calma y previsibilidad. Un rato de rutina conocida te da más seguridad que cualquier aventura. Números: 2, 15, 30.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Información va, información viene. Elegir bien qué consumís y qué ignorás es clave para tu paz mental. Números: 6, 11, 24.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Día sensible, ideal para contacto con seres queridos. Expresar ternura suma más que cualquier crítica. Números: 3, 16, 29.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Situación en la que te toca ser ejemplo. Tu actitud marca el tono para los demás. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Te imponés pequeños objetivos y los cumplís. La sensación de orden te baja la ansiedad. Números: 5, 14, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Los vínculos hoy te muestran qué tipo de energía querés cerca. Podés elegir con quién sí y con quién no. Números: 8, 13, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Emociones intensas, pero también mucha lucidez. Entendés un patrón que venías repitiendo. Números: 9, 18, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de expansión. Una charla inspiradora, un libro o un video pueden encenderte la chispa. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Responsabilidades en primer plano. Repartir tareas y no cargar con todo te hace más eficiente. Números: 10, 20, 34.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu originalidad hace ruido, pero también abre puertas. Defender tus ideas con calma es clave. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de intuición alta y sensibilidad creativa. Escribir, dibujar o imaginar te ordena por dentro. Números: 4, 17, 35.
