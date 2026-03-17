Consultá el horóscopo del miércoles 18 de marzo

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Día para actuar, no para seguir dándole vueltas a lo mismo. Un paso concreto baja la ansiedad. Números: 2, 8, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Necesitás sentirte firme en tus decisiones. No vuelvas atrás solo por miedo al conflicto. Números: 4, 11, 29.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Comunicación clave; un mensaje correcto en el momento justo abre un camino. Números: 6, 10, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El pasado se filtra, pero no domina. Saber qué te dolió te ayuda a no repetirlo. Números: 3, 15, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tenés escenario para mostrar tu valor. La confianza real en vos pesa más que cualquier pose. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Rutinas y orden interno piden actualización. Un cambio lógico mejora mucho tu día. Números: 5, 16, 31.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Los vínculos hoy te hacen de barómetro emocional. Lo que te suma, se nota; lo que resta, también. Números: 8, 14, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición sobre quién juega limpio y quién no. Alejarte a tiempo evita dramas. Números: 9, 18, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Tu deseo de libertad se hace sentir. Encontrar formas responsables de ejercerla es el desafío. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Te concentrás en metas de fondo. Cambiar la estrategia, no el objetivo, puede ser la clave. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tus ideas de cambio ganan fuerza. Una conversación puede convertirlas en plan concreto. Números: 11, 21, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día profundamente intuitivo. Un presentimiento fuerte merece ser escuchado. Números: 4, 17, 36.
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