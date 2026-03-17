Consultá el horóscopo del miércoles 18 de marzo

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Comunicación clave; un mensaje correcto en el momento justo abre un camino. Números: 6, 10, 23.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El pasado se filtra, pero no domina. Saber qué te dolió te ayuda a no repetirlo. Números: 3, 15, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tenés escenario para mostrar tu valor. La confianza real en vos pesa más que cualquier pose. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Rutinas y orden interno piden actualización. Un cambio lógico mejora mucho tu día. Números: 5, 16, 31.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Los vínculos hoy te hacen de barómetro emocional. Lo que te suma, se nota; lo que resta, también. Números: 8, 14, 33.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición sobre quién juega limpio y quién no. Alejarte a tiempo evita dramas. Números: 9, 18, 32.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Tu deseo de libertad se hace sentir. Encontrar formas responsables de ejercerla es el desafío. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Te concentrás en metas de fondo. Cambiar la estrategia, no el objetivo, puede ser la clave. Números: 10, 20, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tus ideas de cambio ganan fuerza. Una conversación puede convertirlas en plan concreto. Números: 11, 21, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día profundamente intuitivo. Un presentimiento fuerte merece ser escuchado. Números: 4, 17, 36.