Consulta el horóscopo del martes 28 de abril

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Hoy la fortuna se encuentra en los avances sobre infraestructuras. Recibir buenas noticias sobre la seguridad de tus propiedades, el estado de las áreas comunes o la resolución de un tema de consorcio te dará mucha tranquilidad mental. Números de la Suerte: 4, 13, 22

LEO (Julio 23-Agosto 22): La suerte te acompaña en tu faceta emprendedora. Confía en tu instinto para los negocios y da ese paso audaz que venías evaluando. La energía cósmica respalda totalmente tus iniciativas de crecimiento independiente hoy. Números de la Suerte: 1, 10, 19

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Hoy los astros te invitan a la clasificación definitiva. Dedica unas horas a archivar lo resuelto, limpiar tu bandeja de entrada y organizar tus carpetas. Un espacio ordenado multiplicará tu eficiencia para los últimos días del mes. Números de la Suerte: 6, 15, 24

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): La suerte astral resalta hoy las relaciones públicas estratégicas. Un café a media tarde o una llamada cordial a un cliente histórico no solo afianzará el vínculo, sino que podría traer una recomendación sumamente valiosa para tu estudio. Números de la Suerte: 3, 12, 21

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna favorece el uso de información privilegiada. Estar al tanto de las últimas resoluciones y movimientos en las altas esferas te permitirá asesorar con una ventaja táctica que dejará a tu contraparte sin argumentos. Números de la Suerte: 8, 17, 26

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21):La energía cósmica te invita a planificar tu próximo desafío intelectual. Inscribirte en ese seminario, congreso o charla magistral mantendrá tu flecha apuntando siempre hacia arriba y hacia adelante. El saber no ocupa lugar, pero da mucho poder. Números de la Suerte: 9, 18, 27

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Hoy la suerte está en la inquebrantable disciplina. A pesar del cansancio de fin de mes, tu capacidad para mantenerte estoica y cumplir con tus obligaciones a rajatabla te diferenciará enormemente del resto de tus competidores. Números de la Suerte: 10, 19, 28

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Los astros potencian tu liderazgo en redes y asociaciones. Tu voz proponiendo mejoras comunitarias o actualizaciones normativas será escuchada con mucha atención. Eres la chispa que enciende el progreso grupal hoy. Números de la Suerte: 11, 20, 29

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La fortuna astral fluye a través de la intuición creativa aplicada a los problemas de siempre. Si la vía legal tradicional está atascada, tu imaginación encontrará un resquicio normativo brillante y poco convencional para avanzar. Números de la Suerte: 7, 14, 21

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Hoy la suerte astral favorece las conversaciones frontales. Si hay puntosque aclarar en un contrato o acuerdo comercial, este es el momento parahablar claro y sin rodeos. La transparencia será tu mejor estrategia denegociación. Números de la Suerte: 5, 14, 23