Consulta el horóscopo del miércoles 29 de abril

LEO (Julio 23-Agosto 22): La suerte te acompaña en el reconocimiento de tus logros mensuales. Tómate cinco minutos para mirar todo lo que facturaste y resolviste en abril. Ese orgullo bien entendido es la gasolina súper que necesita tu motor emprendedor. Números de la Suerte: 5, 14, 23

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Hoy los astros te invitan a la revisión final de contratos. Antes de dar por cerrado cualquier tema importante del mes, hazle una última lectura con tu ojo clínico. Prevenir hoy es no tener que apagar incendios la semana que viene. Números de la Suerte: 6, 16, 25

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22):La suerte astral resalta hoy la búsqueda de acuerdos de último minuto. Si hay una negociación que parecía que iba a pasar para el mes que viene, tu capacidad de seducción intelectual podría destrabarla exitosamente hoy mismo. Números de la Suerte: 7, 18, 27

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna favorece tu capacidad de transformar los contratiempos. Si algo no sale como esperabas hoy, tu mirada estratégica le encontrará rápidamente la vuelta para convertir ese aparente fracaso en una ventaja oculta. Números de la Suerte: 8, 17, 29

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La energía cósmica te invita a descomprimir tensiones riendo. Un comentario ingenioso o un buen sentido del humor en el medio de una reunión tensa aflojará las defensas de todos y facilitará muchísimo las resoluciones burocráticas. Números de la Suerte: 9, 22, 31

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Hoy la suerte está en la estructura a largo plazo. No te enfoques solo en apagar los incendios de fin de mes; dedica un instante a dejar agendados los primeros pasos clave que darás apenas comience mayo. La previsión es tu mejor arma. Números de la Suerte: 10, 23, 34

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Los astros potencian las soluciones poco ortodoxas. Si el sistema colapsa o los tiempos no dan, tu mente rápida e innovadora sacará de la galera una idea brillante que salvará la situación y dejará a todos sorprendidos. Números de la Suerte: 11, 25, 36

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20):La fortuna astral fluye a través de tu serenidad contagiosa. Mientras todos corren por el cierre de mes, tu mantendrás una calma envidiable que actuará como un ancla para tu equipo o entorno cercano. Tu paz resuelve más que los gritos. Números de la Suerte: 12, 21, 30

ARIES (Marzo 21-Abril 20):Hoy la suerte astral favorece el impulso final. Estás a un paso de cerrar el mes; usa tu fuego ariano para liquidar esos últimos expedientes pesados. Tu empuje de hoy será tu alivio inmenso de mañana. Números de la Suerte: 1, 19, 28