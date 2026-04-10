Consulta el horóscopo del sábado 11 de abril

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Hoy la fortuna se encuentra en la naturaleza y el agua. Si tienes la oportunidad de disfrutar de una piscina, arreglar el jardín o simplemente estar en contacto con espacios verdes, sentirás una recarga de energía profunda y sanadora. Números de la Suerte: 2, 11, 20

LEO (Julio 23-Agosto 22): La suerte te acompaña en el ocio creativo. Dedica el día a tus pasatiempos favoritos, esos que te hacen perder la noción del tiempo. Jugar, crear y expresarte libremente renovará tu espíritu emprendedor para el lunes. Números de la Suerte: 5, 10, 28

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Hoy los astros te invitan a la organización estética de tus espacios. Reacomodar muebles, limpiar a fondo tu área de estudio o descartar papeles viejos te dará una sensación de ligereza mental incomparable. Números de la Suerte: 4, 17, 26

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): La suerte astral resalta hoy las actividades culturales. Visitar una galería, ir al teatro o disfrutar de buena música en compañía te conectará con la belleza y armonizará tus emociones por completo. Números de la Suerte: 7, 16, 25

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna favorece la inmersión en temas de profundidad. Un buen libro de historia, un documental sobre política o una investigación personal captarán toda tu atención y te resultarán fascinantes durante este sábado introspectivo. Números de la Suerte: 8, 18, 29

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La energía cósmica te invita a la aventura compartida. Lleva a tu mascota a un parque nuevo o a una reserva natural. Verla correr y disfrutar al aire libre te contagiará de una alegría pura y sin complicaciones. Números de la Suerte: 9, 13, 22

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Hoy la suerte está en el merecido descanso. Desconecta las notificaciones del teléfono y prohíbete pensar en expedientes o clientes. Tu mayor logro hoy debe ser no hacer absolutamente nada productivo. Números de la Suerte: 10, 23, 31

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Los astros potencian las reuniones con amigos de toda la vida. Rodearte de tu tribu, compartir anécdotas y debatir sobre arreglar el mundo en una sobremesa larga será tu mejor terapia de fin de semana. Números de la Suerte: 11, 24, 38

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La fortuna astral fluye a través de la meditación y el silencio. Necesitas un espacio de repliegue para escuchar tu voz interior y decantar todas las emociones de la semana. El aislamiento voluntario hoy te sana. Números de la Suerte: 7, 19, 36