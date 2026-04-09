Consulta el horóscopo del viernes 10 de abril

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los signos del horóscopo en este día para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los signos del horóscopo en este día para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20):Hoy la suerte astral favorece el cierre triunfal de la semana laboral. Tu energía está a tope para despachar los últimos asuntos pendientes y dejar tu escritorio impecable. Sal a celebrar tus pequeños logros de estos días. Números de la Suerte: 9, 18, 27
TAURO (Abril 21-Mayo 20): La fortuna está en las recompensas financieras. Es posible que recibas la confirmación de un pago atrasado o el visto bueno para un presupuesto importante. Disfruta de la tranquilidad material que tanto te esfuerzas en construir. Números de la Suerte: 6, 15, 24
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): La suerte astral te impulsa a desconectar la mente analítica. Cierra la computadora temprano y dedica la tarde a leer algo por puro placer o a disfrutar de una buena charla sin presiones ni horarios. Números de la Suerte: 5, 14, 23
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Hoy la fortuna se encuentra en los proyectos de mejora. Pensar en cómo optimizar las áreas verdes, la seguridad o los espacios comunes de tu entorno te resultará muy estimulante de cara al fin de semana. Números de la Suerte: 4, 13, 22
LEO (Julio 23-Agosto 22): La suerte te acompaña en los planes sociales. Tu teléfono no parará de sonar con invitaciones. Elige el plan que más te divierta y permítete ser el centro de atención en una noche de festejo y distensión. Números de la Suerte: 1, 10, 19
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Hoy los astros te invitan a priorizar tu bienestar físico. Después de una semana de mucha carga mental, una sesión de ejercicios, salir a correr o simplemente asegurar un buen descanso te devolverá a tu centro. Números de la Suerte: 2, 11, 20
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): La suerte astral resalta hoy el equilibrio en tus relaciones. Lograrás dejar los problemas del trabajo en la oficina y dedicarte plenamente a disfrutar de una velada armónica con las personas que más quieres. Números de la Suerte: 7, 16, 25
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna favorece las revelaciones de última hora. Un dato clave que venías buscando sobre un caso o un tema de actualidad finalmente sale a la luz, permitiéndote cerrar la semana con el panorama completamente claro. Números de la Suerte: 8, 17, 26
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La energía cósmica te invita a gastar energía al aire libre. Un paseo largo y activo será la mejor manera de liberar las tensiones acumuladas y arrancar el fin de semana con la mejor vibración posible. Números de la Suerte: 3, 12, 21
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Hoy la suerte está en el control administrativo. Enviar las facturas correspondientes a la semana o revisar tus honorarios te dará una inmensa satisfacción. Cierras el viernes sabiendo que todo está en orden. Números de la Suerte: 10, 28, 37
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Los astros potencian la espontaneidad. Si surge un plan improvisado a la salida del trabajo, di que sí. Las mejores anécdotas y conexiones se darán hoy fuera de tu rutina habitual y lejos de las estructuras rígidas. Números de la Suerte: 11, 29, 38
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La fortuna astral fluye a través de la intuición creativa. Si estás trabada con un texto o un problema complejo, la solución llegará de manera repentina mientras haces una actividad relajante en casa. Números de la Suerte: 12, 21, 33
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