Consulta el horóscopo del viernes 10 de abril

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Hoy la fortuna se encuentra en los proyectos de mejora. Pensar en cómo optimizar las áreas verdes, la seguridad o los espacios comunes de tu entorno te resultará muy estimulante de cara al fin de semana. Números de la Suerte: 4, 13, 22

LEO (Julio 23-Agosto 22): La suerte te acompaña en los planes sociales. Tu teléfono no parará de sonar con invitaciones. Elige el plan que más te divierta y permítete ser el centro de atención en una noche de festejo y distensión. Números de la Suerte: 1, 10, 19

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Hoy los astros te invitan a priorizar tu bienestar físico. Después de una semana de mucha carga mental, una sesión de ejercicios, salir a correr o simplemente asegurar un buen descanso te devolverá a tu centro. Números de la Suerte: 2, 11, 20

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): La suerte astral resalta hoy el equilibrio en tus relaciones. Lograrás dejar los problemas del trabajo en la oficina y dedicarte plenamente a disfrutar de una velada armónica con las personas que más quieres. Números de la Suerte: 7, 16, 25

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna favorece las revelaciones de última hora. Un dato clave que venías buscando sobre un caso o un tema de actualidad finalmente sale a la luz, permitiéndote cerrar la semana con el panorama completamente claro. Números de la Suerte: 8, 17, 26

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La energía cósmica te invita a gastar energía al aire libre. Un paseo largo y activo será la mejor manera de liberar las tensiones acumuladas y arrancar el fin de semana con la mejor vibración posible. Números de la Suerte: 3, 12, 21

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Hoy la suerte está en el control administrativo. Enviar las facturas correspondientes a la semana o revisar tus honorarios te dará una inmensa satisfacción. Cierras el viernes sabiendo que todo está en orden. Números de la Suerte: 10, 28, 37

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Los astros potencian la espontaneidad. Si surge un plan improvisado a la salida del trabajo, di que sí. Las mejores anécdotas y conexiones se darán hoy fuera de tu rutina habitual y lejos de las estructuras rígidas. Números de la Suerte: 11, 29, 38

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La fortuna astral fluye a través de la intuición creativa. Si estás trabada con un texto o un problema complejo, la solución llegará de manera repentina mientras haces una actividad relajante en casa. Números de la Suerte: 12, 21, 33