Un tren con vehículos militares pasó por Caseros, Santos Lugares y Sáenz Peña

De allí, seguirá su viaje hasta Darwin, pasando por la vía Temperley, Cañuelas, Olavarría -tomando posiblemente la Vía La Madrid, concesionada a Ferro Expreso Pampeano (FEPSA)-, Bahía Blanca y luego la vía Neuquén (concesionada a Ferrosur Roca, como el tramo Cañuelas-Olavarría) hasta Darwin, en el kilómetro 985 desde Plaza Constitución.

Los vehículos de de combate TAM 2C-A2 se cargaron en el Patio Alianza ayer miércoles. Se cuentan camionetas y camiones de distinto tamaño y tres unidades del Tanque Argentino Mediano (TAM) 2C, que fueron modernizados por Elbit Systems de Israel entre 2013 y 2023.

El Ejercicio Kekén en la Patagonia se extenderá hasta el 2 de mayo y se dividirá en tres fases: despliegue, mediante transporte estratégico multimodal de material y personal hasta la zona de operaciones; ejecución de las operaciones de combate y repliegue final de los elementos hacia sus asientos de paz.

Otra formación ferroviaria, también con destino Darwin, fue cargada en Laubolaye, Córdoba, con el material de la Cuarta Brigada Aerotransportada y de la Agrupación Fuerza de Operaciones Especiales. Ese tren realizará una parada en La Pampa, donde se incorporarán los nuevos vehículos de combate blindados a rueda Stryker 8x8 M1126 y los vehículos Oshkosh M1083 A1P2.

El Ejercicio Kekén se desarrollará en tres zonas: Puerto Deseado (Santa Cruz), Comodoro Rivadavia (Chubut) y el eje comprendido entre los campos de instrucción militar Cerro Bagual y Lote 4, en las cercanías de la Guarnición Ejército Sarmiento (Chubut).

En esas áreas, las tropas de la Novena Brigada Mecanizada, reforzadas por elementos paracaidistas, fuerzas especiales, VCBR Stryker, TAM 2C-A2, baterías de artillería antiaérea con radares, ingenieros, comunicaciones y helicópteros, provenientes de distintos puntos del país, ejecutarán un ejercicio que comprenderá acciones defensivas, operaciones de configuración con empleo de fuerzas aerotransportadas y tropas comando, contraataques y tiro de combate. Las maniobras serán supervisadas por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército y conducidas por el Comando de la División de Ejército 3.

Desde el Ejército Argentino se destacó que el Ejercicio Kekén pone de manifiesto la capacidad de la fuerza "para proyectar su presencia en la Patagonia a través del transporte estratégico multimodal -ferroviario, automotor y aéreo- cubriendo distancias de hasta 1500 kilómetros, en un ambiente caracterizado por la adversidad del clima y del terreno, y las grandes extensiones geográficas. Asimismo, contribuye a incrementar la interoperatividad en un entorno multidominio, fortalecer el alistamiento y despliegue de medios, ejecutar operaciones en todo tiempo y afianzar el sostenimiento logístico en condiciones operacionales complejas".