Un tren con vehículos militares pasó por Caseros, Santos Lugares y Sáenz Peña

La formación con los vehículos militares saliendo de Caseros, donde se aprecian los distintos tipos de camionetas y camiones.
La formación con los vehículos militares retrocediendo desde el Patio Alianza hasta Caseros, donde se aprecia una de las tres unidades del Tanque Argentino Mediano (TAM) 2C.
Lleva camionetas y camiones de distinto tipo y tres unidades del Tanque Argentino Mediano (TAM) hasta Darwin, en Río Negro. Luego de allí seguirán por carretera hasta Puerto Deseado, Comodoro Rivadavia y Sarmiento, para participar en el Ejercicio Kekén.
Una formación de Trenes Argentinos Cargas que circuló por la Línea San Martín hoy a media mañana por Caseros, Santos Lugares y Sáenz Peña, en el partido de Tres de Febrero, sorprendió a quienes estaban junto a las vías, ya que transportó distintos vehículos militares, destacándose tres tanques. El destino final del tren es Darwin (en las inmediaciones de Choele-Choel), en la provincia de Río Negro.
Pero el traslado de los equipos que se utilizarán -según precisa la página del Ejército Argentino- en el Ejercicio Kekén que se realizará en Puerto Deseado (en la provincia de Santa Cruz), Comodoro Rivadavia y Sarmiento (en la provincia de Chubut), hasta donde llegarán por carretera, marca un grave problema en la infraestructura ferroviaria: el punto más cercano de esas ciudades patagónicas a las que llega el ferrocarril es San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro. Pero la denominada "Vía Patagones" se encuentra cortada desde las históricas inundaciones registradas en Bahía Blanca el 7 de marzo del año pasado. Mientras Darwin está a 890 kilómetros de Comodoro Rivadavia -por las rutas 22, 250, 251 y 3-, San Antonio Oeste se sitúa a 698 kilómetros de Comodoro Rivadavia, por la Ruta 3.
Las complicaciones ferroviarias surgieron en el inicio: la formación compuesta por una locomotora, dos vagones cerrados y 14 chatas salió del Patio Alianza, junto a la estación Santos Lugares, y base de Trenes Argentinos Cargas, retrocediendo hasta Caseros, ya que el acceso directo en dirección a Retiro se encuentra cerrado desde hace más de 3 años, a raíz de la construcción de un paso bajo nivel junto a la estación Sáenz Peña, obra que estuvo paralizada a partir de la asunción en la presidencia de Javier Milei en diciembre de 2023, y se reanudó recientemente. La misma maniobra realizan los trenes con contenedores que desde el Patio Alianza se dirigen a la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires.
La formación circuló por las vías de la Línea San Martín hasta el denominado Empalme Ugarteche (ubicado entre Palermo y Retiro), donde tomó el ramal a Terminal 5, continuando por las vías de la zona portuaria y llegar a Empalme Norte, frente a Retiro. De allí deberá continuar por el ramal de vía única que pasa por Puerto Madero, cruzar el Riachuelo por el puente de Barraca Peña, para arribar a la playa de clasificación Kilo 5, que opera Ferrosur Roca en Gerli, en el límite entre los partidos de Avellaneda y Lanús.
De allí, seguirá su viaje hasta Darwin, pasando por la vía Temperley, Cañuelas, Olavarría -tomando posiblemente la Vía La Madrid, concesionada a Ferro Expreso Pampeano (FEPSA)-, Bahía Blanca y luego la vía Neuquén (concesionada a Ferrosur Roca, como el tramo Cañuelas-Olavarría) hasta Darwin, en el kilómetro 985 desde Plaza Constitución.
Los vehículos de de combate TAM 2C-A2 se cargaron en el Patio Alianza ayer miércoles. Se cuentan camionetas y camiones de distinto tamaño y tres unidades del Tanque Argentino Mediano (TAM) 2C, que fueron modernizados por Elbit Systems de Israel entre 2013 y 2023.
El Ejercicio Kekén en la Patagonia se extenderá hasta el 2 de mayo y se dividirá en tres fases: despliegue, mediante transporte estratégico multimodal de material y personal hasta la zona de operaciones; ejecución de las operaciones de combate y repliegue final de los elementos hacia sus asientos de paz.
Otra formación ferroviaria, también con destino Darwin, fue cargada en Laubolaye, Córdoba, con el material de la Cuarta Brigada Aerotransportada y de la Agrupación Fuerza de Operaciones Especiales. Ese tren realizará una parada en La Pampa, donde se incorporarán los nuevos vehículos de combate blindados a rueda Stryker 8x8 M1126 y los vehículos Oshkosh M1083 A1P2.
El Ejercicio Kekén se desarrollará en tres zonas: Puerto Deseado (Santa Cruz), Comodoro Rivadavia (Chubut) y el eje comprendido entre los campos de instrucción militar Cerro Bagual y Lote 4, en las cercanías de la Guarnición Ejército Sarmiento (Chubut).
En esas áreas, las tropas de la Novena Brigada Mecanizada, reforzadas por elementos paracaidistas, fuerzas especiales, VCBR Stryker, TAM 2C-A2, baterías de artillería antiaérea con radares, ingenieros, comunicaciones y helicópteros, provenientes de distintos puntos del país, ejecutarán un ejercicio que comprenderá acciones defensivas, operaciones de configuración con empleo de fuerzas aerotransportadas y tropas comando, contraataques y tiro de combate. Las maniobras serán supervisadas por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército y conducidas por el Comando de la División de Ejército 3.
Desde el Ejército Argentino se destacó que el Ejercicio Kekén pone de manifiesto la capacidad de la fuerza "para proyectar su presencia en la Patagonia a través del transporte estratégico multimodal -ferroviario, automotor y aéreo- cubriendo distancias de hasta 1500 kilómetros, en un ambiente caracterizado por la adversidad del clima y del terreno, y las grandes extensiones geográficas. Asimismo, contribuye a incrementar la interoperatividad en un entorno multidominio, fortalecer el alistamiento y despliegue de medios, ejecutar operaciones en todo tiempo y afianzar el sostenimiento logístico en condiciones operacionales complejas".
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