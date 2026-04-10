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Consulta el horóscopo chino del sábado 11 de abril

Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en este día.

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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Acción. Necesidad de moverte. Números de la Suerte: 3, 16, 29.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción. Conectás con lo profundo. Números de la Suerte: 6, 13, 25.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Creatividad. Ideas que suman. Números de la Suerte: 10, 21, 34.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden. Claridad mental. Números de la Suerte: 11, 22, 35.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Protección. Cuidás lo importante. Números de la Suerte: 12, 23, 36.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Disfrute. Pequeños placeres. Números de la Suerte: 5, 15, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Claridad emocional. Entendés mejor lo que necesitás. Números de la Suerte: 4, 12, 26.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Constancia. Lo sostenido empieza a dar resultados. Números de la Suerte: 2, 18, 31.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Impulso. Buen día para iniciar algo. Números de la Suerte: 1, 8, 27.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Calma. Evitás tensiones innecesarias. Números de la Suerte: 5, 14, 28.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Presencia. Te hacés notar con facilidad. Números de la Suerte: 9, 20, 33.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Estrategia. Pensar antes de actuar te beneficia. Números de la Suerte: 7, 19, 30.

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