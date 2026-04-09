La Justicia levantó el secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento

departamento adorni La adquisición del departamente de la calle Miró, en Caballito, también bajo la lupa de la Justicia

El levantamiento del secreto es una herramienta excepcional que requiere autorización judicial, ya que la legislación argentina protege la confidencialidad de los datos financieros, sin embargo, ante sospechas fundadas, los jueces pueden habilitar el acceso total a esta información para avanzar en investigaciones penales. En este caso, también se incluyó información protegida por la ley de lavado de activos, lo que amplía el alcance de la investigación.

El pedido de la fiscalía incluye informes detallados sobre productos bancarios, créditos, tarjetas, plazos fijos y posibles operaciones en billeteras virtuales. También se solicitó información al Banco Central sobre todas las cuentas y movimientos registrados desde enero de 2022.

Por último, se requirió a los organismos fiscales el acceso a declaraciones juradas completas, incluyendo impuestos a las ganancias y bienes personales. Con estos datos, la investigación busca determinar si hubo incrementos patrimoniales injustificados o inconsistencias en la información presentada por los involucrados.