Consultá el horóscopo del sábado 21 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Tenés energía para encarar problema de frente. Resolver lo que evitabas te deja liviano. Números: 1, 8, 22.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Los pequeños placeres cotidianos hoy pesan mucho: café, comida, charla tranquila. Disfrutalos sin culpa. Números: 2, 15, 30.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): El intercambio mental está intenso. Charla va, charla viene, pero una en particular es clave. Números: 6, 11, 24.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Un tema hogareño o familiar requiere tu tacto emocional. Sos el pegamento que mantiene todo unido. Números: 3, 16, 29.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Exposición favorable: reunión, entrevista, presentación. Tu seguridad y carisma son la combinación ganadora. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Orden, orden, orden. Poner cada cosa en su lugar hoy es más terapéutico que cualquier charla. Números: 5, 14, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Se reactivan ganas de compartir, salir, vincularte. Una interacción amable cambia el tono del día. Números: 8, 13, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Emoción intensa pero contenida. Podés elegir expresar sin explotar, y eso es poder verdadero. Números: 9, 18, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Espíritu aventurero en alza. Planear algo divertido con gente afín te recarga de optimismo. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Responsabilidades claras, metas definidas. Revisar tu estrategia te permite trabajar más inteligente. Números: 10, 20, 34.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día ideal para ideas innovadoras. Un cambio de enfoque soluciona algo que parecía trabado. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Tu mundo interno está muy activo. Registrar sueños, sensaciones y corazonadas puede darte pistas importantes. Números: 4, 17, 35.
comentar