Consultá el horóscopo del sábado 21 de febrero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Tenés energía para encarar problema de frente. Resolver lo que evitabas te deja liviano. Números: 1, 8, 22.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Los pequeños placeres cotidianos hoy pesan mucho: café, comida, charla tranquila. Disfrutalos sin culpa. Números: 2, 15, 30.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): El intercambio mental está intenso. Charla va, charla viene, pero una en particular es clave. Números: 6, 11, 24.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Un tema hogareño o familiar requiere tu tacto emocional. Sos el pegamento que mantiene todo unido. Números: 3, 16, 29.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Exposición favorable: reunión, entrevista, presentación. Tu seguridad y carisma son la combinación ganadora. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Orden, orden, orden. Poner cada cosa en su lugar hoy es más terapéutico que cualquier charla. Números: 5, 14, 32.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Se reactivan ganas de compartir, salir, vincularte. Una interacción amable cambia el tono del día. Números: 8, 13, 31.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Emoción intensa pero contenida. Podés elegir expresar sin explotar, y eso es poder verdadero. Números: 9, 18, 33.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Espíritu aventurero en alza. Planear algo divertido con gente afín te recarga de optimismo. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Responsabilidades claras, metas definidas. Revisar tu estrategia te permite trabajar más inteligente. Números: 10, 20, 34.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día ideal para ideas innovadoras. Un cambio de enfoque soluciona algo que parecía trabado. Números: 11, 19, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Tu mundo interno está muy activo. Registrar sueños, sensaciones y corazonadas puede darte pistas importantes. Números: 4, 17, 35.