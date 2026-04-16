Consulta el horóscopo del viernes 17 de abril

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Hoy la fortuna se encuentra en disfrutar los espacios que tú misma ayudaste a mejorar. Ver un jardín en condiciones, un área limpia y un entorno seguro te dará una inmensa paz mental para arrancar tu fin de semana. Números de la Suerte: 2, 11, 29

LEO (Julio 23-Agosto 22): La suerte te acompaña en los festejos espontáneos. El fin de semana empieza temprano para ti; acepta las invitaciones a brindar y suelta por completo el traje de la responsabilidad profesional hasta el lunes. Números de la Suerte: 1, 10, 28

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Hoy los astros te invitan a dejar todo por escrito antes de irte. Dejar tu escritorio limpio y una lista clara de pendientes para el lunes es el mejor ritual para que tu mente perfeccionista pueda descansar verdaderamente durante el fin de semana. Números de la Suerte: 4, 13, 22

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): La suerte astral resalta hoy el romance y la conexión estética. Es un viernes ideal para una cita, una cena en un lugar con buena ambientación o simplemente para mimarte con una rutina de belleza prolongada al llegar a casa. Números de la Suerte: 7, 16, 25

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna favorece la desconexión profunda. Para poder resetearte, necesitas apagar el radar analítico que usas todos los días. Refúgiate en una buena película o en la intimidad de tu hogar lejos del ruido exterior. Números de la Suerte: 8, 17, 26

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La energía cósmica te invita a planificar una pequeña aventura para el sábado. Buscar un nuevo parque, ruta o destino cercano para explorar en buena compañía animal será el motor de tu alegría este viernes por la tarde. Números de la Suerte: 9, 18, 27

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Hoy la suerte está en la satisfacción del deber cumplido. Has sostenido un ritmo implacable esta semana; cierra la computadora con orgullo. Eres dueña de tu tiempo y el descanso que viene te lo tienes más que ganado. Números de la Suerte: 10, 19, 37

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Los astros potencian las actividades en grupo relajadas. Juntarte con amigos donde las reglas son nulas y la autenticidad es total te devolverá la chispa rebelde y original que tanto te caracteriza. Números de la Suerte: 11, 22, 31

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La fortuna astral fluye a través del arte y la música. Acompaña tus últimas tareas del día con una lista de reproducción inspiradora. La música elevará tu vibración y te preparará para un fin de semana lleno de magia y descanso. Números de la Suerte: 12, 21, 30