Consulta el horóscopo del sabado 18 de abril

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los signos del horóscopo en este día para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los signos del horóscopo en este día para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Hoy la suerte astral favorece el inicio del fin de semana con muchísima vitalidad. Aprovecha las primeras horas de la mañana para hacer esa actividad que venías postergando por falta de tiempo. Mover el cuerpo temprano te dejará una sensación de triunfo para el resto del día. Números de la Suerte: 9, 14, 21
TAURO (Abril 21-Mayo 20): La fortuna está en el confort hogareño y los placeres de los sentidos. Un desayuno largo, sábanas limpias y ninguna urgencia en el reloj son tu mejor receta para hoy. Permítete disfrutar de la comodidad que tanto te esfuerzas en construir durante la semana. Números de la Suerte: 6, 15, 33
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21) La suerte astral te impulsa a las escapadas cortas o paseos improvisados. Salir a recorrer tu barrio, visitar una feria o simplemente cambiar de aire te llenará la cabeza de ideas nuevas y conversaciones estimulantes con la gente que te cruces. Números de la Suerte: 3, 12, 27
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Hoy la fortuna se encuentra en tus refugios de descanso y la gestión de espacios comunes. Coordinar los últimos detalles de seguridad o revisar los avances en la piscina y los espacios verdes de tu complejo en Pinamar, aunque sea a la distancia, te dará una enorme tranquilidad. Números de la Suerte: 2, 11, 20
LEO (Julio 23-Agosto 22): La suerte te acompaña en el protagonismo social. Eres el alma de la fiesta este sábado; organiza una juntada, propón un plan divertido y déjate mimar por la atención de tus seres queridos. Tu luz contagia optimismo a todos. Números de la Suerte: 1, 10, 28
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Hoy los astros te invitan a la desconexión a través del orden manual. Dedicarte a la jardinería, hacer manualidades o reordenar tu guardarropa te servirá como una meditación activa, bajando la ansiedad y dejándote la mente en blanco. Números de la Suerte: 5, 17, 26
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte astral resalta tu necesidad de desconectar de las normativas y la lógica implacable. Deja los expedientes y la mentalidad jurídica en pausa; dedica el sábado exclusivamente a actividades creativas, estéticas o sociales que relajen tu mente. Números de la Suerte: 7, 16, 25
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna favorece la intimidad compartida. Un sábado de puertas para adentro con alguien de tu extrema confianza, compartiendo confidencias o mirando una buena serie, te resultará mucho más atractivo que cualquier plan multitudinario. Números de la Suerte: 8, 18, 29
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La energía cósmica te invita a la aventura en movimiento. Aprovecha la vitalidad y fuerza de tu pitbull para compartir una larga jornada al aire libre; esa conexión animal te recargará de una energía pura, leal y desestresante. Números de la Suerte: 4, 13, 22
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Hoy la suerte está en la indulgencia merecida. Acostumbrada a exigirte al máximo, tu mayor desafío hoy será apagar la voz del deber. Cómprate ese gusto, delega el almuerzo y simplemente déjate llevar por el ritmo del día. Números de la Suerte: 10, 23, 31
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Los astros potencian tus pasiones alternativas. Dedícale tiempo a ese hobby raro o a esa causa comunitaria que tanto te mueve. Sentir que haces algo valioso por fuera del sistema tradicional te llenará de orgullo y satisfacción. Números de la Suerte: 11, 24, 38
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La fortuna astral fluye a través de los sueños y la intuición. Duerme sin despertador y presta atención a lo que soñaste, ya que tu subconsciente te está dejando mensajes muy claros sobre cómo resolver una duda que tienes. Números de la Suerte: 7, 19, 36
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