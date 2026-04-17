Consulta el horóscopo del sabado 18 de abril

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Hoy la fortuna se encuentra en tus refugios de descanso y la gestión de espacios comunes. Coordinar los últimos detalles de seguridad o revisar los avances en la piscina y los espacios verdes de tu complejo en Pinamar, aunque sea a la distancia, te dará una enorme tranquilidad. Números de la Suerte: 2, 11, 20

LEO (Julio 23-Agosto 22): La suerte te acompaña en el protagonismo social. Eres el alma de la fiesta este sábado; organiza una juntada, propón un plan divertido y déjate mimar por la atención de tus seres queridos. Tu luz contagia optimismo a todos. Números de la Suerte: 1, 10, 28

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Hoy los astros te invitan a la desconexión a través del orden manual. Dedicarte a la jardinería, hacer manualidades o reordenar tu guardarropa te servirá como una meditación activa, bajando la ansiedad y dejándote la mente en blanco. Números de la Suerte: 5, 17, 26

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte astral resalta tu necesidad de desconectar de las normativas y la lógica implacable. Deja los expedientes y la mentalidad jurídica en pausa; dedica el sábado exclusivamente a actividades creativas, estéticas o sociales que relajen tu mente. Números de la Suerte: 7, 16, 25

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna favorece la intimidad compartida. Un sábado de puertas para adentro con alguien de tu extrema confianza, compartiendo confidencias o mirando una buena serie, te resultará mucho más atractivo que cualquier plan multitudinario. Números de la Suerte: 8, 18, 29

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La energía cósmica te invita a la aventura en movimiento. Aprovecha la vitalidad y fuerza de tu pitbull para compartir una larga jornada al aire libre; esa conexión animal te recargará de una energía pura, leal y desestresante. Números de la Suerte: 4, 13, 22

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Hoy la suerte está en la indulgencia merecida. Acostumbrada a exigirte al máximo, tu mayor desafío hoy será apagar la voz del deber. Cómprate ese gusto, delega el almuerzo y simplemente déjate llevar por el ritmo del día. Números de la Suerte: 10, 23, 31

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Los astros potencian tus pasiones alternativas. Dedícale tiempo a ese hobby raro o a esa causa comunitaria que tanto te mueve. Sentir que haces algo valioso por fuera del sistema tradicional te llenará de orgullo y satisfacción. Números de la Suerte: 11, 24, 38

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La fortuna astral fluye a través de los sueños y la intuición. Duerme sin despertador y presta atención a lo que soñaste, ya que tu subconsciente te está dejando mensajes muy claros sobre cómo resolver una duda que tienes. Números de la Suerte: 7, 19, 36