No pierdas tu tiempo buscando siempre algo que te será difícil de encontrar, es mejor que en este momento te concentres en lo mejor que la vida te está entregando, buenas cosas están llegando. CIFRAS SOLARES: 54.765

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

Es una jornada de agotamiento para tauro, por lo que es probable que termines tu día con un cansancio muy grande, es probable que debas tener que descansar más temprano por la noche, no dejes que el día te pase la cuenta en otras partes de tu vida. CIFRAS SOLARES: 31.686

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Si alguien que creías que era parte del pasado da señales de vida el día de hoy, es probable que quiera tener una reunión contigo, algo que les hará recuperar un poco el tiempo perdido, es probable que muchas cosas hayan pasado en la vida de ambos y que todo haya cambiado. CIFRAS SOLARES: 54.889

CANCER (Junio22-Julio22)

Se vienen exámenes complicados para febrero y marzo por lo que debes desde ya comenzar a prepararte, recuerda que es tu futuro el que está en juego, si fallas podrías lamentarlo, aunque siempre podrás intentarlo de nuevo. CIFRAS SOLARES: 14.231

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Estás en un momento donde podrías ver que las oportunidades no existen para ti, pero esto está solo en tu mente, es necesario que comiences a abrir más los ojos y que también tú te hagas los espacios para poder encontrar puertas que se abran para ti. CIFRAS SOLARES: 34.957

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Un dinero adeudado podría ser un dolor de cabeza el día de hoy, por lo que es importante que pongas orden en tus finanzas y en las cuentas que debes pagar, necesitas esto para volver a la normalidad. CIFRAS SOLARES: 70.566

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Estás liberándote de ciertas ataduras que tenías impuestas en tu vida y eso siempre está bien, no puedes siempre vivir como si no estuvieses aprendiendo nada en tu camino, no dejes que las circunstancias de lo que has estado pasando te dejen sin la posibilidad de aprender de los errores que cometes. CIFRAS SOLARES: 35.890

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Necesitas comenzar a ver mejor las opciones que tienes en cuanto a tu trabajo, es probable que hoy alguien te ofrezca una oportunidad que te será difícil de rechazar, ya que se trata de algo muy bueno que podría traerte muchos beneficios y un dinero extra en el futuro. Suerte en el juego, en especial en las carreras. CIFRAS SOLARES: 44.765

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

El día de hoy debes procurar ver las cosas positivas que tienes y las personas que está a tu alrededor, no siempre será un reto el pasar los días por ti mismo, debes aprender a estar en solitario y a comenzar a hacer cambios positivos para tu vida. CIFRAS SOLARES: 33.778

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

Alguien tiene algo tuyo y piensa en devolvértelo el día de hoy, agradece este gesto, ya que aunque no lo creas hay muchas personas que no lo tienen con otros y nunca regresan las cosas que les han sido prestadas. CIFRAS SOLARES:16.117

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Estás en un muy buen momento para comenzar a tomar una decisión más firme en el amor, no dejes que la persona que estás conociendo se vaya de tu lado o que comiences a mirar hacia nuevos horizontes, siempre será una buena opción el invitar a esa persona a una salida o a una cita romántica. CIFRAS SOLARES: 52.969

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Comienza a vivir de forma más intensa el amor, es probable que estés perdiendo las ganas de estar al lado de la persona que te acompaña, vuelve a encantarte con su presencia. Es necesario que comiences a hacer cambios positivos con respecto al amor. CIFRAS SOLARES: 41.113