Consulta el horóscopo del sábado 29 de agosto

GÉMINIS (Mayo 21 - Junio 21): Día de mensajes importantes, avisos, correos y notificaciones de valor. Presta especial atención a la información que leas o escuches hoy; un dato aparentemente menor puede contener la clave del éxito. Números de la Suerte: 4, 13, 22

CÁNCER (Junio 22 - Julio 22): La suerte brilla hoy en la expresión sincera, transparente y abierta de tus sentimientos. Hablar con total honestidad contigo mismo y con tu entorno disipará cargas y fortalecerá tus lazos de forma genuina. Números de la Suerte: 5, 14, 23

LEO (Julio 23 - Agosto 22): Tu liderazgo natural y carisma atraerán excelentes oportunidades hoy. Toma la delantera con total confianza; tu capacidad para guiar e inspirar a otros será la clave de tu éxito en la jornada. Números de la Suerte: 6, 15, 24

VIRGO (Agosto 23 - Septiembre 22): La fortuna astral se manifiesta hoy en la mejora consciente de tus hábitos y rutinas diarias. Aplicar disciplina y orden en tus planes de cuidado personal y trabajo te traerá una reconfortante claridad. Números de la Suerte: 7, 16, 25

LIBRA (Septiembre 23 - Octubre 22): Hoy la suerte está en la búsqueda de la justicia, la equidad y el trato honorable. Defender lo que consideras correcto y actuar con total integridad te ganará el profundo respeto de tu entorno. Números de la Suerte: 8, 17, 26

ESCORPIO (Octubre 23 - Noviembre 21): La suerte te impulsa hoy a desenterrar verdades, investigar y buscar claridad. Buscar la raíz de los problemas te otorgará una gran claridad estratégica, permitiéndote avanzar con total seguridad.Números de la Suerte: 9, 18, 27

SAGITARIO (Noviembre 22 - Diciembre 21): La fortuna te acompaña hoy en la planificación de viajes, travesías o grandes aventuras. Expandir tus horizontes y proyectar nuevas experiencias que te saquen de la rutina renovará tu optimismo innato. Números de la Suerte: 1, 10, 19

CAPRICORNIO (Diciembre 22 - Enero 20): La fortuna astral favorece hoy el establecimiento de límites claros en tus relaciones. Proteger tu energía y enfocar tu tiempo con disciplina en tus verdaderas prioridades te garantizará una gran paz. Números de la Suerte: 2, 11, 20

ACUARIO (Enero 21 - Febrero 19): Día de ideas originales, brillantes y de vanguardia creativa. Anota cada concepto innovador que cruce por tu mente hoy; tu creatividad disruptiva tiene el potencial de convertirse en una gran solución. Números de la Suerte: 3, 12, 21

PISCIS (Febrero 20 - Marzo 20): La suerte se esconde hoy en tu creatividad artística, imaginación y libre expresión. Permítete soñar despierto y busca una vía para encauzar tus emociones profundas; el arte funcionará como un bálsamo. Números de la Suerte: 4, 13, 22