Consultá el horóscopo del sábado 6 de diciembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Hoy la suerte astral favorece la reafirmación de tu identidad. Sé auténtico y brillarás con luz propia. Números de la Suerte: 6, 15, 24

TAURO (Abril 21-Mayo 20): La fortuna está en la evaluación de tus gastos. Controlar tu presupuesto te dará tranquilidad y estabilidad. Números de la Suerte: 7, 16, 25

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día de ideas creativas y originales. Deja volar tu imaginación, trae suerte. Números de la Suerte: 8, 17, 26

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La suerte brilla en los momentos de unión familiar. Fortalece tus lazos afectivos y disfruta de la compañía. Números de la Suerte: 9, 18, 27

LEO (Julio 23-Agosto 22): La fortuna te sonríe en la generosidad. Dar sin esperar nada a cambio te abrirá puertas a la abundancia. Números de la Suerte: 1, 10, 19

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): La fortuna astral se manifiesta en la planificación minuciosa. La organización es clave para el éxito en cualquier área. Números de la Suerte: 2, 11, 20

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte está en la armonía doméstica. Pequeños arreglos en casa traerán bienestar y buena energía. Números de la Suerte: 3, 12, 21

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La suerte te impulsa a explorar tus motivaciones más profundas. La auto-reflexión te beneficia y te da claridad. Números de la Suerte: 4, 13, 22

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La fortuna te acompaña en la búsqueda de nuevas filosofías o creencias. Amplía tu mente y tus horizontes. Números de la Suerte: 5, 14, 23

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La fortuna astral favorece la paciencia y la perseverancia. No te rindas ante los desafíos, tu esfuerzo será recompensado. Números de la Suerte: 6, 15, 24

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día de desafiar el status quo. Tu originalidad te abrirá caminos inesperados y afortunados. Números de la Suerte: 7, 16, 25

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La suerte se esconde en los sueños y la imaginación. Presta atención a tus mensajes internos y a tus intuiciones. Números de la Suerte: 8, 17, 26