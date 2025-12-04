Consultá el horóscopo del viernes 5 de diciembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20): La suerte te invita a emprender proyectos con entusiasmo. Tu energía es contagiosa y atrae el éxito. Números de la Suerte: 5, 14, 23

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Hoy la fortuna está en los detalles de tus finanzas. Un pequeño ajuste puede ser muy beneficioso a largo plazo. Números de la Suerte: 6, 15, 24

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día propicio para el networking. Conectar con nuevas personas abrirá puertas insospechadas. Números de la Suerte: 7, 16, 25

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La suerte se manifiesta en la seguridad emocional. Rodéate de quienes te aportan paz y bienestar. Números de la Suerte: 8, 17, 26

LEO (Julio 23-Agosto 22): La fortuna te sonríe en los eventos sociales. Tu carisma brillará y atraerás la atención positiva. Números de la Suerte: 9, 18, 27

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): La suerte astral se enfoca en la atención a la salud. Pequeños cambios en tu rutina traerán grandes beneficios. Números de la Suerte: 1, 10, 19

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte está en la negociación. Encuentra el punto medio que beneficie a todas las partes. Números de la Suerte: 2, 11, 20

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna te anima a superar viejos miedos. Enfréntalos y saldrás fortalecido. Números de la Suerte: 3, 12, 21

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La suerte te favorece en la comunicación abierta y honesta. Expresarte con claridad te traerá fortuna. Números de la Suerte: 4, 13, 22

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La fortuna astral se presenta en el reconocimiento de tu esfuerzo. Tu dedicación será valorada. Números de la Suerte: 5, 14, 23

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día de inspiración inesperada. Una idea brillante puede cambiar tu día y tu perspectiva. Números de la Suerte: 6, 15, 24

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La suerte te guía hacia la empatía con los demás. Ofrecer tu ayuda te conectará con tu buena fortuna. Números de la Suerte: 7, 16, 25