Números de la Suerte: 1, 10, 19

CAPRICORNIO (Diciembre 22 - Enero 20): La fortuna astral se presenta en la construcción de alianzas sólidas de confianza mutua. Cultivar la lealtad y el apoyo con tu entorno consolidará una red afectiva y profesional muy fuerte.

Números de la Suerte: 2, 11, 20

ACUARIO (Enero 21 - Febrero 19): Día de soluciones innovadoras, inventiva y practicidad disruptedora. Pensar "fuera de lo convencional" te permitirá destrabar hoy con una facilidad asombrosa un problema cotidiano complejo.

Números de la Suerte: 3, 12, 21

PISCIS (Febrero 20 - Marzo 20): La suerte te guía hoy hacia la compasión, el altruismo y la ayuda solidaria. Ofrecer tu tiempo o un gesto solidario a quien lo requiere te conectará con una hermosa corriente de armonía interna.

Números de la Suerte: 4, 13, 22

ARIES (Marzo 21 - Abril 20): La suerte te invita hoy a tomar decisiones rápidas, eficaces y audaces. Confía en tu instinto inmediato y actúa con determinación sin postergar lo importante; tu agilidad mental te pondrá un paso adelante.

Números de la Suerte: 2, 11, 20

TAURO (Abril 21 - Mayo 20): Hoy la fortuna está en la gestión prudente de tus bienes materiales y recursos. Es un día excelente para proteger tus activos, ordenar documentos prácticos y planificar la seguridad de tu patrimonio.

Números de la Suerte: 3, 12, 21

GÉMINIS (Mayo 21 - Junio 21): Día sumamente propicio para la escritura, la oratoria o el estudio concentrado. Tu mente está ágil y tu comunicación fluye con gran precisión; aprovecha esta claridad para redactar o asimilar saberes.

Números de la Suerte: 4, 13, 22

CÁNCER (Junio 22 - Julio 22): La suerte se manifiesta hoy en la conexión profunda con tus raíces, herencia e historia. Recordar tu pasado y conectar con tus orígenes te otorgará una reconfortante sensación de arraigo y fortaleza.

Números de la Suerte: 5, 14, 23

LEO (Julio 23 - Agosto 22): La fortuna te sonríe hoy en el reconocimiento público de tus talentos y valía. Tus habilidades diarias serán plenamente visibles y valoradas por tu entorno; acepta las felicitaciones con alegría genuina.

Números de la Suerte: 6, 15, 24

VIRGO (Agosto 23 - Septiembre 22): La fortuna astral se enfoca hoy en la perfección de tus habilidades y técnicas. Dedicar tiempo a practicar tus destrezas o a pulir detalles en tus proyectos te guiará directo hacia la excelencia.

Números de la Suerte: 7, 16, 25

LIBRA (Septiembre 23 - Octubre 22): Hoy la suerte reside en el balance de tus finanzas compartidas, cuentas o acuerdos mutuos. Buscar la transparencia total y la equidad en los acuerdos con socios y pareja evitará tensiones innecesarias.

Números de la Suerte: 8, 17, 26