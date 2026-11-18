La imagen volvió a repetirse el martes siguiente en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde Argentina goleó 7-0 a Costa Rica ante tribunas semivacías. Durante el encuentro, incluso, se abrieron los accesos para permitir el ingreso de cientos de hinchas que no tenían entradas.

Un nuevo equipo que ilusiona a todo el país.

La situación generó interrogantes sobre los motivos de la caída en el interés por asistir a los partidos del seleccionado. Entre los factores señalados aparecen el contexto económico, el inicio de una etapa sin Messi y la salida de futbolistas que fueron referentes del equipo durante los últimos años.

El desgaste en la relación entre los hinchas y la conducción de la AFA también quedó expuesto en episodios anteriores. Durante el partido de despedida de Messi ante Benín, en el Monumental, el público expresó su malestar con cánticos que impidieron que el capitán bajara a la cancha para recibir un reconocimiento.

La baja convocatoria representa un nuevo foco de cuestionamientos para la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia, que durante años tuvo a la Selección como uno de sus principales respaldos. El escenario se suma a las críticas por el manejo del fútbol argentino y a los cuestionamientos sobre los arbitrajes.

En su entrevista, Nakis evitó atribuir la caída de público a una sola causa y aseguró que la dirigencia trabaja sobre diferentes variables para recuperar el interés. También remarcó que la renovación de Scaloni forma parte de los objetivos para sostener el proyecto deportivo.

"De a poquito se va a ir dando el fenómeno al que nos tienen acostumbrados, de que no haya lugar para ir a ver a la Selección", concluyó el prosecretario, quien insistió en que la AFA está dispuesta a implementar los cambios que considere necesarios para mejorar la convocatoria.