Luciano Nakis, prosecretario de la entidad, atribuyó parte del fenómeno a la situación económica y anticipó cambios en comunicación y marketing para recuperar la convocatoria.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se refirió a la escasa venta de entradas para los últimos amistosos de la Selección argentina y reconoció que la situación económica del país influye en la convocatoria. Luciano Nakis, prosecretario de la entidad, aseguró que trabajan para revertir el escenario y que implementarán las medidas necesarias para que los hinchas vuelvan a llenar los estadios.
"Es un momento difícil en lo económico", explicó Nakis en diálogo con Radio La Red, además, adelantó que la AFA analiza distintos factores y prepara cambios en las áreas de comunicación y marketing. "Todo lo que podamos hacer para el beneficio de la gente, lo vamos a hacer".
El dirigente también se refirió a la nueva etapa que atraviesa el seleccionado, marcada por el retiro de Lionel Messi y la salida de otros referentes. "Estamos bien, transitando el cambio y siempre acomodándonos a los procesos nuevos. Empieza una nueva era", sostuvo, y en ese contexto, destacó la renovación del contrato de Lionel Scaloni como un logro importante para el fútbol argentino.
La primera señal de la baja convocatoria se registró en la Bombonera, durante la derrota 1-0 ante Uruguay. Se estima que se vendieron menos de 10.000 entradas y las tribunas mostraron numerosas butacas vacías. En las plateas medias y bajas la ocupación rondó el 90%, mientras que en el resto de los sectores la presencia de público fue casi nula.
La imagen volvió a repetirse el martes siguiente en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde Argentina goleó 7-0 a Costa Rica ante tribunas semivacías. Durante el encuentro, incluso, se abrieron los accesos para permitir el ingreso de cientos de hinchas que no tenían entradas.
La situación generó interrogantes sobre los motivos de la caída en el interés por asistir a los partidos del seleccionado. Entre los factores señalados aparecen el contexto económico, el inicio de una etapa sin Messi y la salida de futbolistas que fueron referentes del equipo durante los últimos años.
El desgaste en la relación entre los hinchas y la conducción de la AFA también quedó expuesto en episodios anteriores. Durante el partido de despedida de Messi ante Benín, en el Monumental, el público expresó su malestar con cánticos que impidieron que el capitán bajara a la cancha para recibir un reconocimiento.
La baja convocatoria representa un nuevo foco de cuestionamientos para la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia, que durante años tuvo a la Selección como uno de sus principales respaldos. El escenario se suma a las críticas por el manejo del fútbol argentino y a los cuestionamientos sobre los arbitrajes.
En su entrevista, Nakis evitó atribuir la caída de público a una sola causa y aseguró que la dirigencia trabaja sobre diferentes variables para recuperar el interés. También remarcó que la renovación de Scaloni forma parte de los objetivos para sostener el proyecto deportivo.
"De a poquito se va a ir dando el fenómeno al que nos tienen acostumbrados, de que no haya lugar para ir a ver a la Selección", concluyó el prosecretario, quien insistió en que la AFA está dispuesta a implementar los cambios que considere necesarios para mejorar la convocatoria.
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