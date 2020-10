TAURO (Abril 21-Mayo 20) Alcanzarás tus objetivos compartiendo tu saber y no imponiendo tus ideas que a veces resultan utópicas. En lo sentimental igual; hay una persona enamorada de ti pero que tiene dudas sobre la pureza de tus sentimientos porque tus actitudes son muy contradictorias. Dolores de estómago. CIFRAS SOLARES: 36.644

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) El punto débil de este signo es la incertidumbre y la vacilación. Con tu mente siempre distraída resultará hoy grandes probabilidades de pérdida de papeles importantes en tu trabajo. Como si eso fuera poco, vas a olvidar una cita importante por la tarde. En los juegos no apostar demasiado. CIFRAS SOLARES: 790.80

CANCER (Junio 22-Julio 22) Sin reflexionar demasiado, como es tu costumbre, te vas a enamorar locamente. Por lo general no dura mucho tiempo el romance contigo porque encuentras alguien más atractivo rápidamente. Esta vez podría resultar muy diferente, va a enamorarte de verdad y por mucho tiempo. CIFRAS SOLARES: 15.236

LEO (Julio 23-Ago. 22) Algunos conflictos con tus familiares van a resultar de una sobrecarga de responsabilidades en tu trabajo. No debes temer encomendar una parte de tus tareas a tus colaboradores; no te lamentarás porque muchos tienen la capacidad necesaria para asumir una parte de tu trabajo. CIFRAS SOLARES: 38.744

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) La semana se presenta bien en lo laboral. En lo sentimental hay un malestar; parece que una explicación franca y clara con el ser amado es necesaria para quitar la duda de tu mente y volver a la normalidad en tus relaciones sentimentales. Si no manejas así la ruptura se aproxima y será definitiva. CIFRAS SOLARES: 48.845

LIBRA (Set 23-Oct. 22Te sientes un alma de combatiente listo, para pelear en defensa de sus derechos. Si la idea es noble, ponerla en práctica no sería adaptado a la situación. Tus problemas actuales encontrarán soluciones únicamente por el diálogo, no por la fuerza. Suerte en los juegos. Cuidado con los resfríos. CIFRAS SOLARES: 65.655

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Tu humor es afectado negativamente por tu vida sentimental agitada; sabes que no tenés que ser así, tu entorno no aguanta esta inestabilidad de tu carácter. En tu trabajo sé firme hoy para defender tu forma de actuar, no tengas miedo por ser original, para innovar porque será beneficioso. CIFRAS SOLARES: 47.779

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Se dice que no hay que mezclar amor y trabajo; sin embargo para vos los astros indican que hoy podés hacer una excepción a la regla porque se nota que alguien de tu entorno laboral está realmente enamorado. Entonces abra los ojos y encontrarás la felicidad. Buenas noticias de una persona enferma. CIFRAS SOLARES: 60.987

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) En el marco de tus actividades profesionales vas a encontrar una oportunidad para ganar más dinero. Sin embargo, sé cuidadoso; la ganancia atractiva podría traer sorpresas y disgustos pudiendo ir hasta problemas con las autoridades. Felicidad por la tarde en tu vida sentimental. CIFRAS SOLARES: 47.548

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Por tu lado caritativo siempre sientes la necesidad de ayudar a los que necesitan, aun si te das cuenta que el resultado es decepcionante a veces. Hoy no será así; tu caridad te traerá en retorno grandes satisfacciones y de tus buenas acciones nacerá una grande amistad por mucho tiempo. CIFRAS SOLARES: 61.616

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Te vas a preocupar el dinero en estos últimos días del mes porque un ingreso previsto no está llegando todavía. En lugar de quedarte en la expectativa tendrías interés en acercarte a tu deudor para estimularlo inclusive hacer unas amenazas si no vas a tener que esperar y esperar. CIFRAS SOLARES: 54.657