Consulta el horóscopo del viernes 7 de agosto

Números de la Suerte: 3, 12, 21

LIBRA (Septiembre 23 - Octubre 22): Hoy la suerte está en el balance de tus finanzas compartidas o acuerdos mutuos. Buscar claridad, transparencia y equidad evitará fricciones y fortalecerá la confianza.

Números de la Suerte: 4, 13, 22

ESCORPIO (Octubre 23 - Noviembre 21): La fortuna te anima hoy a expresar tus emociones más profundas con valentía. Hablar desde el corazón desarmará tensiones y aportará mayor armonía a tus vínculos.

Números de la Suerte: 5, 14, 23

SAGITARIO (Noviembre 22 - Diciembre 21): La suerte te favorece hoy en la planificación de una aventura o un viaje importante. Soñar en grande y proyectar nuevos horizontes renovará tu entusiasmo.

Números de la Suerte: 6, 15, 24

CAPRICORNIO (Diciembre 22 - Enero 20): La fortuna astral se presenta en la construcción de relaciones sólidas basadas en la confianza. Cultivar la lealtad y el apoyo mutuo fortalecerá tu entorno personal y profesional.

Números de la Suerte: 7, 16, 25

ACUARIO (Enero 21 - Febrero 19): Día de soluciones innovadoras y perspectivas disruptivas. Pensar fuera de lo habitual te permitirá resolver con facilidad un problema que parecía complejo.

Números de la Suerte: 8, 17, 26

PISCIS (Febrero 20 - Marzo 20): La suerte te guía hoy hacia la compasión, la empatía y la ayuda solidaria. Brindar tu tiempo o tu escucha a quienes lo necesitan te conectará con una profunda armonía interior.

Números de la Suerte: 9, 18, 27

ARIES (Marzo 21 - Abril 20): La suerte te invita a tomar decisiones rápidas y sin vacilaciones. Confiá plenamente en tu intuición y actuá con determinación cuando aparezca una oportunidad.

Números de la Suerte: 7, 16, 25

TAURO (Abril 21 - Mayo 20): Hoy la fortuna está en la gestión prudente de tus bienes materiales e inversiones. Organizar tus recursos y planificar con inteligencia fortalecerá tu seguridad económica.

Números de la Suerte: 8, 17, 26

GÉMINIS (Mayo 21 - Junio 21): Día ideal para la escritura, el estudio o la comunicación intelectual. Tu mente estará especialmente lúcida y tus palabras tendrán un gran impacto.

Números de la Suerte: 9, 18, 27

CÁNCER (Junio 22 - Julio 22): La suerte se manifiesta en la conexión profunda con tus raíces e historia. Recordar de dónde venís, honrar tu pasado y conectar con tus orígenes te otorgará una reconfortante sensación de fortaleza interior.

Números de la Suerte: 1, 10, 19