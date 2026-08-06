Consulta el horóscopo chino del viernes 7 de agosto

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 La energía del movimiento te ayuda a avanzar con claridad. La acción destraba lo pendiente y evitar la quietud será fundamental para aprovechar las oportunidades del día.
Números de la Suerte: 7, 10, 26
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La sensibilidad te conecta con tu entorno. Comprendés mejor a los demás y hoy tu empatía será una gran aliada para fortalecer vínculos.
Números de la Suerte: 8, 11, 27
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu ingenio se activa frente a lo inesperado. Encontrás soluciones rápidas y la creatividad aplicada te permitirá superar cualquier desafío.
Números de la Suerte: 9, 12, 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 El orden mental mejora tu rendimiento. Planificar te permite avanzar con seguridad y hoy organizar será la clave para cumplir tus objetivos.
Números de la Suerte: 10, 13, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad se demuestra con acciones concretas. Elegís sostener lo importante y eso fortalece los vínculos que más valorás.
Números de la Suerte: 11, 14, 30
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El bienestar emocional toma protagonismo. Dedicarte tiempo mejora tu equilibrio y bajar el ritmo será beneficioso para recuperar energías.
Números de la Suerte: 12, 15, 31
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para reorganizar tus prioridades con mayor claridad. Analizar con calma te permite tomar decisiones más acertadas y actuar con estrategia mejora los resultados.
Números de la Suerte: 1, 17, 29
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La constancia vuelve a darte estabilidad frente a los cambios. Mantener tu ritmo te permite consolidar avances importantes y lo sostenido se fortalece.
Números de la Suerte: 2, 19, 31
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La energía está presente y te impulsa a actuar. Canalizarla hacia objetivos claros mejora tu rendimiento y evitar la impulsividad te beneficiará.
Números de la Suerte: 3, 20, 32
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La calma emocional te permite ver con claridad. Elegir bien tus prioridades evita el desgaste y hoy la armonía estará de tu lado.
Números de la Suerte: 4, 21, 33
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu presencia genera un impacto positivo. Es un buen momento para tomar la iniciativa y la confianza te posicionará mejor frente a nuevos desafíos.
Números de la Suerte: 5, 22, 34
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición te permite anticiparte a distintas situaciones. Escuchar tu percepción mejora las decisiones y hoy la observación será tu mayor fortaleza.
Números de la Suerte: 6, 23, 35
comentar