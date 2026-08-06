Consulta el horóscopo chino del viernes 7 de agosto

Números de la Suerte: 8, 11, 27

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu ingenio se activa frente a lo inesperado. Encontrás soluciones rápidas y la creatividad aplicada te permitirá superar cualquier desafío.

Números de la Suerte: 9, 12, 28

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 El orden mental mejora tu rendimiento. Planificar te permite avanzar con seguridad y hoy organizar será la clave para cumplir tus objetivos.

Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad se demuestra con acciones concretas. Elegís sostener lo importante y eso fortalece los vínculos que más valorás.

Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El bienestar emocional toma protagonismo. Dedicarte tiempo mejora tu equilibrio y bajar el ritmo será beneficioso para recuperar energías.

Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para reorganizar tus prioridades con mayor claridad. Analizar con calma te permite tomar decisiones más acertadas y actuar con estrategia mejora los resultados.

Números de la Suerte: 1, 17, 29

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La constancia vuelve a darte estabilidad frente a los cambios. Mantener tu ritmo te permite consolidar avances importantes y lo sostenido se fortalece.

Números de la Suerte: 2, 19, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La energía está presente y te impulsa a actuar. Canalizarla hacia objetivos claros mejora tu rendimiento y evitar la impulsividad te beneficiará.

Números de la Suerte: 3, 20, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La calma emocional te permite ver con claridad. Elegir bien tus prioridades evita el desgaste y hoy la armonía estará de tu lado.

Números de la Suerte: 4, 21, 33

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu presencia genera un impacto positivo. Es un buen momento para tomar la iniciativa y la confianza te posicionará mejor frente a nuevos desafíos.

Números de la Suerte: 5, 22, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición te permite anticiparte a distintas situaciones. Escuchar tu percepción mejora las decisiones y hoy la observación será tu mayor fortaleza.

Números de la Suerte: 6, 23, 35