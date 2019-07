Horóscopo Chino (Sheng Xiao)

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/08 Debe enfrentar obstáculos y oposiciones a sus tareas. La familia será el verdadero sinónimo de paz durante el día. Habrá soluciones imprevistas a problemas sentimentales que últimamente venían preocupándole.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 Cultive sus sentimientos con miras al futuro. El panorama laboral se va despejando. Está en posesión de sus mejores facultades en este momento. En casa, sin variantes. Enfermedades causadas por nervios.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10 Ordene sus papeles, documentos y correspondencia. Este día le depara un éxito sentimental seguro. El ritmo intenso al que está sometido su organismo podría provocarle fatigas importantes.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11 Ciclo apto para iniciar nuevas ocupaciones o esperar incrementos de las actuales. No se deje dominar por los nervios. Habrá rupturas sentimentales. Nuevas amistades y participación de círculos novedosos.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 Comience a practicar sus actividades favoritas, le devolverán la sonrisa. No se adelante a los acontecimientos ni cuente con las cosas antes de que se concreten. Reflexione y no se ilusione demasiado.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01 Ponga en práctica sus nuevas ideas, funcionará. Todo hecho, palabras o gestos se medirán en la balanza afectiva. Cuídese: no herir ni recriminar. Los contactos con familiares, fiestas y paseos están favorecidos.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02 Favorable para solucionar los asuntos espinosos que había dejado de lado. Esfuerzo excesivo y un prolongado uso de ciertas fuerzas podrían desgastar totalmente sus energías. Satisfactoria situación sentimental.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03 Si se deja dominar por los nervios habrá rupturas y amarguras. Contrólese, actúe de acuerdo a su agradable manera de comprensión para poner fin al conflicto. Jornada importante si tiene que hacer una elección.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 En labores, no acepte compromisos gravosos. Establezca conversaciones útiles. No se deje invadir por los estados de malhumor e incertidumbre en las relaciones sentimentales. Nervios y discusiones en casa.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05 No se desanime. No haga caso a los comentarios maliciosos sobre su pareja, mucho menos si vienen de extraños. El simio es su aliado, recuérdelo siempre. Intranquilidad por ausencia de familiares.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06 Trate de solucionar definitivamente los asuntos laborales pendientes. No niegue su ayuda a parientes o amigos. Surgen dudas con respecto a sus sentimientos. En casa, días bastante positivos y estimulantes.