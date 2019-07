Horóscopo Chino (Sheng Xiao)

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/08 Trabaje a conciencia, los frutos recién se verán en un par de meses, capacítese porque hay ofertas en puerta. Deje que el tiempo afirme los afectos. Serénese, las tensiones afectan su salud.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 Resuelva todo a medida que tenga la solución con atención y excelente disposición de ánimo, las buenas ondas llegan. De diez en la pareja y disputas con mayores y amigos. Los nervios actúan y el corazón sufre.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10 Siguen las buenas ondas inmobiliarias, los hados apoyan ese tipo de transacciones. No ceda a los ruegos de volver a lo mismo de siempre. Peleas entre amigos. Control médico para sus nervios.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11 Jornada para dejar pasar, sin tomar decisiones de importancia, los hados no acompañan. Sólo atienda lo que no puede esperar. Si ya tomó una decisión no vuelva atrás, los pasos en falso duelen. Controle su presión.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 Las posibilidades laborales irán mejorando, con obtención de trabajo si no tiene, y con las propuestas esperadas si tiene. Solucionada la situación con su amigo, a gozar el amor. Relax, deportes y vida sana.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01 Trabajar con suma atención ante los compromisos financieros tomados y los que pueda ir tomando, no corra riesgos. Separaciones en puerta. Amigos ayudan. Relájese por sus problemas estomacales.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02 No se deje engolosinar con las propuestas, no se lance a todo lo que se le presenta sin analizarlo previamente. Cuidado: infidelidades en puerta. De 10 con nuevos amigos. Cuide su hígado.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03 Resuelva lo que tiene entre manos, no sume nuevas obligaciones porque al querer abarcar tanto puede dejar de lado lo productivo. La soledad lo ayudará a ver en su corazón. Sigue la posibilidad de accidentes.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 Día para no desaprovechar: hay ofertas para cambiar trabajo, iniciar nuevas aperturas, o iniciar una labor. No juegue a 2 puntas en el amor. Cuidado con un marciano. Dolores cervicales o lumbares.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05 Ciclo de suerte para toda clase de gestiones comerciales y productivas. Trate de resolver un problema con un familiar cercano. Alegría compartida con sus amigos.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06 Excelente día para terminar de pulir lo emprendido hace unos días. Atento, no se desborde en la parte económica. Cuidado con un amigo y su pareja. Posibles caídas o accidentes en deportes.