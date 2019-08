RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/21 Las emociones volátiles pueden salir a la superficie hoy en día entre los miembros de su hogar. Esto podría resultar irritante para ti, pero trata de evitar involucrarte en las peleas de los demás.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/22 Cuando aparezca el amanecer de otro día tranquilo, estarás en la mejor disposición para observar y apreciar la ligereza de las cosas. La vida puede parecer tan bella en algunos días.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/23 Cuando sientas que tus amigos intentan cambiar tu vida cotidiana, no debes tratar de resistirte tan obstinadamente. Abre tu corazón y déjate llevar.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/24 Una mayor conciencia psicológica y una mayor intuición podrían hacer que te sintonices con los pensamientos y sentimientos de los miembros de la familia antes de que siquiera sepan lo que quieren.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/25 Hoy en día, gran parte de su energía mental, y posiblemente física, podría dirigirse a asuntos profesionales. Podrías reevaluar metas y ambiciones, , y considerar otras posibilidades.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/26 Siempre has sido un solitario. Tiendes a actuar por tu cuenta y no confías en la ayuda externa. Sin embargo, durante las últimas semanas, ha logrado encontrar personas que lo han aceptado tal como es.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/27 La gente que te rodea lo agradecería si te relajaras un poco y te relajaras un poco. Siempre pareces estar corriendo, tanto que, de hecho, has estado descuidando a las personas cercanas a ti

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/0328 El día te pertenece. Los movimientos celestes te animan a pensar en tu futuro. No tengas miedo Con su autoestima y dinamismo habituales, está en la mejor posición para tener una ventaja.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /29 Es probable que hoy no te sientas muy sociable. De hecho, es probable que desee trabajar solo en proyectos y tareas si puede. Esto podría ser bueno para vos.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/30 Esos tipos arrogantes realmente deben cuidarse a tu alrededor. Incluso si no te hacen daño, dirígete directamente al ataque para hacerles entender que no te intimidan.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/19 Hoyestarás sumergido bajo muchas emociones. En cierto modo, volverás a visitar tu infancia. Puedes estar muy nervioso. Esta es una buena disposición para analizar tu vida.