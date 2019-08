Horóscopo Chino (Sheng Xiao)

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/16 ¿Has tenido dificultades con tu carrera o con asuntos de dinero? Si es así, la ayuda podría venir hoy de un amigo que vive lejos.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/17 Si has puesto tu tiempo y hecho tu tarea, este día puede ser muy gratificante. Cuidado con las oportunidades increíbles que se esconden cerca. Hoy tiene mucha energía física.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/18 Es posible que tenga la oportunidad de conocer gente nueva en campos interesantes, quizás de tierras extranjeras. Sus habilidades de conversación están en su punto más alto.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/19 Los asuntos relacionados con la comunicación parecen estar sucios. Es posible que los mensajes no se entreguen, que los correos electrónicos no pasen y que las personas puedan malinterpretar sus palabras.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/20 Estás en una excelente posición para cosechar las recompensas de todo tu pasado trabajo duro. En las próximas semanas, podrás obtener importantes logros en tu carrera y proyectos personales.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/21 Ahora es necesario reevaluar tus objetivos financieros. Algunas de sus expectativas pueden ser poco realistas, y es posible que deba mirarlas desde una perspectiva más práctica.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/22 Los asuntos de amor te han ido bien recientemente, pero hoy puedes estar solo e incapaz de alcanzar un interés romántico actual o potencial. Esto podría provocar una punzada de los azules.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/0323 Harás un examen de conciencia serio hoy. ¿Qué metas has logrado y cuáles no has logrado? Se honesto al reflexionar sobre los últimos meses.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /24 Un viaje puede estar en las obras en este momento. Muchos cambios han estado ocurriendo en su vida durante mucho tiempo, y continúan hoy.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/25 La indecisión de otras personas podría hacer que te sientas frustrado y estancado hoy. Date cuenta de que puedes superar esto empujando más allá de ellos.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/14 Si tienes una inclinación musical o artística, hoy es posible que tengas visiones o melodías en tu cabeza que simplemente claman que se escriban.