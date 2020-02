Horóscopo Chino (Sheng Xiao)

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 Necesitas aclarar tu vida romántica, trata de manejar esto efectivamente. Busca el dialogo cuando sea posible

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/trata de comprometerte ante cualquier diferencia de opinión y acepta que los demás pueden tener otra opinión.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/A veces la reconciliación no es posible y te ves forzado a decidir finalmente de una manera o de la otra.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 No te hagas cargo de tareas que no te corresponden, si aún no has terminado con aquellas que son de tu responsabilidad.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01 Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02 Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91 No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después. Tienes que seguir alimentándote de progresos.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/ Trata de evitar el pasar la tarde solo, mejor invita a amigos a pasar una tarde juntos y sigan a ver que ofrece la vida nocturna.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/Usando tu iniciativa y especialmente si eres soltero haces conexiones placenteras, piensa cuidadosamente, piensa que haces.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06 Tus finanzas están pasando por una fase positiva. Si te preocupa quedarte atascado en un bache y tener malos resultados,tu vida empezará a cambiar

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07 Los obstáculos pasados empezaran a desaparecer y pronto te darás cuenta de cómo se despiertan nuevamente tus instintos de negocios.