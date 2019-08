TAURO (Abril 21-Mayo 20) CIFRAS SOLARES:11-777 Lleve los asuntos más apremiantes hoy. Especialmente cuando se trata de temas románticos y necesidades emocionales. Tienes todos los datos que necesitas para hacer un punto válido.

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) CIFRAS SOLARES:23-541 Tus pensamientos pueden tener hoy una calidad de ensueño.Encontrarás que las cosas son menos estables que en los últimos días. No te desanimes por personas pesimistas.

CANCER (Junio22-Julio22) CIFRAS SOLARES:23-458 Levántate y toma acción.Las fuerzas pueden estar tirando de ti desde todos los ángulos, y tu desafío será mantener un equilibrio saludable entre todos ellos.

LEO (Julio 23-Ago. 22) CIFRAS SOLARES:19-411 Egos puede estar fuera de control hoy, lo que te hace preguntarte de qué se trata todo este alboroto. Dale a otras personas su espacio.Si la conversación se vuelve demasiado aburrida, solo sonríe y asiente.

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) CIFRAS SOLARES:12-231 tal vez te resulte difícil conectarte con alguien en un nivel profundo y significativo, así que solo libérate y diviértete. Adopte un enfoque más refinado y disciplinado de sus proyectos.

LIBRA (Set 23-Oct. 22) CIFRAS SOLARES:11-666 Adelante y actúa con confianza.Probablemente encontrará que está más estable y conectado a tierra en general, lo que le permite explorar y tomar más riesgos de los que normalmente tomaría.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) CIFRAS SOLARES:23-111 Otras personas pueden demandarte. así que haz lo que puedas para complacer a la multitud. No exageres al pensar que necesitas ser alguien que no eres, y ciertamente no hagas nada que te haga sentir incómodo.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) CIFRAS SOLARES:56-231 Puede haber tensión en el aire a medida que avanza su día.La fatiga sobrante de los últimos días está empezando a desgastarse.

CAPRICORNIO (Dic.22-Enero 20) CIFRAS SOLARES: 56-222 Hoy estarás ocupado.Sin embargo, aún puede terminar el día con su escritorio repleto de proyectos, no porque sea improductivo, sino porque es popular y su trabajo es valorado.

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) CIFRAS SOLARES:01-122 Puedes poner tu integridad bajo el microscopio hoy. Todos tenemos convicciones profundas que nunca dejaríamos de lado.

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) CIFRAS SOLARES:46-222 Intenta no ver lo negativo en todo hoy.Concéntrate en lo positivo. Recogerás señales sutiles de otros que pueden ser muy útiles a medida que recopila datos a lo largo del día.