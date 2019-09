La Suerte Astral

TAURO (Abril 21-Mayo 20) CIFRAS SOLARES:41-455 A partir de hoy ganarás un gran número de amigos leales a tu lado al compartir tu naturaleza apasionada con los demás. Aprovecha estos aliados para crecer como persona y en ambito laboral.

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) CIFRAS SOLARES:17-458 Los últimos meses han sido muy difíciles, y hay muchas posibilidades de que ya no tengas ganas de enfrentar los desafíos. Si has estado deseando modificar algo en tu vida diaria, hazlo ahora.

CANCER (Junio22-Julio22) CIFRAS SOLARES:22-754 Ha llegado la hora de hacer cambios concretos. Independientemente de si el cambio que buscas es en el hogar o en el trabajo, físico o emocional, no tengas miedo de alterar tu vida seriamente.

LEO (Julio 23-Ago. 22) CIFRAS SOLARES:47-611 Este es un buen día para que salgas de la tierra y vuélvalo al aire para obtener una nueva perspectiva sobre una situación. No te detengas en las cosas debajo o detrás de ti.

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) CIFRAS SOLARES:13-74 Sigue buscando. Levanta el teléfono y llama a un amigo cercano con el que no has hablado en mucho tiempo. Puede haber una gran cantidad de ponerse al día para hacer. A veces olvidamos la importancia de la amistad.

LIBRA (Set 23-Oct. 22) CIFRAS SOLARES:64-235 Si te levantas esta mañana y no quieres nada más que quedarte debajo de las sábanas y abrazarte un poco más, debes saber que no estás solo. Hay un calor sensible sobre el día que te hace sentir vulnerable.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) CIFRAS SOLARES:43-417 Asegúrate de rodearte de personas de apoyo hoy. Es probable que las palabras ásperas sean más profundas de lo habitual, por lo que desearías haberte quedado en la cama todo el día.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) CIFRAS SOLARES:26-542 Posibilidad de vivir con más ardor junto a tu pareja, a través de la influencia estelar de Marte y Venus. Tal contacto entusiasma, promete, exalta, y así se reaviva la llama del corazón.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) CIFRAS SOLARES:70-475 Tus emociones se sentirán estables hoy, aunque puede haber un elemento inesperado que intente colarse en la ecuación. Ten en cuenta que la gente será un poco más volátil hoy.

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) CIFRAS SOLARES:92-528 Aunque la situación puede ser tranquila muy divertida hoy. Trata de mantenerte centrado todo el día para que las emociones erráticas de otras personas no te desanimen.

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) CIFRAS SOLARES:37-745 Si has considerado una carrera de estudio , este es el momento de hacerlo. También es un gran día para inscribirse en la escuela, un programa de estudios avanzados o cualquier campo de la educación superior.