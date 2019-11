La Suerte Astral

TAURO (Abril 21-Mayo 20) CIFRAS SOLARES:22-646 No te eches de tu camino. Enfócate hacia adentro y concéntrate en las tareas a mano. Puede que este no sea el día más alegre y alegre, pero siempre hay que tomar lo bueno con lo malo.

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) CIFRAS SOLARES:36-787 Puedes experimentar una transformación en tu pensamiento. Estás destinado a afectar todos los aspectos de tu vida. Al cuestionar siempre.

CANCER (Junio22-Julio22) CIFRAS SOLARES:89-331 Una oportunidad inesperada para hacer un viaje corto podría presentarse hoy. Súbete a ese barco o tren y ve a dónde va. Si no tienes una razón real para viajar, inventa una.

LEO (Julio 23-Ago. 22) CIFRAS SOLARES:20-546 Hoy es un día muy poderoso para ti. Puede llegar a extremos en ciertas áreas de su vida, especialmente cuando se trata de su naturaleza romántica. Podrías ser jalado hacia un lado y luego hacia el otro.

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) CIFRAS SOLARES:84-651 Salgan a la luz hoy. Si alguien parece insultarte, llámalo. Dejar que las cosas se infecten por dentro solo destruye tu autoestima. También estarías en peligro de perder el respeto de los demás.

LIBRA (Set 23-Oct. 22) CIFRAS SOLARES:04-673 Está bien equivocarse. Si sabes que has cometido un error, no dudes en admitirlo. No dejes que tu ego se interponga en el camino del progreso. Los demás no querrán tratar contigo si insistes.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) CIFRAS SOLARES:00-011 Hoy es tu día para convertirte en un héroe. No tienes que vestirte con medias elegantes y una capa para hacer una diferencia importante en la vida de alguien.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) CIFRAS SOLARES:88-565 Mucho ha sucedido recientemente. ¿Has dejado suficiente tiempo para procesarlo? Es probable que se estén gestando grandes cambios en casa o en el trabajo.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) CIFRAS SOLARES:32-101 Deberás evitar crisis conyugales, pleitos todo tipo de dudas. Procura mantener las buenas armonías. Para los noviazgos, alegrías inesperadas. Se vislumbra un viaje de negocios.

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) CIFRAS SOLARES:41-763 Mantente enfocado en el trabajo en cuestión en lugar de preocuparte por los eventos sobre los cuales no tienes control. Puedes sentirte como si estuvieras en una montaña rusa.

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) CIFRAS SOLARES:34-151 Las configuraciones planetarias de hoy te están empujando para que obtengas una perspectiva de tu vida y la de las personas más cercanas a ti. Debes admitir que has sido bastante egoísta últimamente.