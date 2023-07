Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe / Por Liliana Chelli

Por ello, si querés saber cuál es tu duende personal, llamá a Liliana Chelli. Si lo hacés mencionando a Diario Popular, el nombre del duende es totalmente gratuito. Podes comunicarte al celular 11 5745- 6102 o por mail a: lilignomo@lilianachelli.com.ar

Felipe presenta a su amigo Grejho, el Duende de los deseos

Grejho, el duende de los deseos hace reflexionar sobre cuántos deseos tenemos en la vida y hasta qué punto ponemos toda la energía para cumplirlos,

Este Duende tiene características muy buenas, es de carita pálida y ojos muy brillantes, es muy gordo y retacón, pero muy fuerte, su barba se impone ya que es muy larga y tupida, se lo suele visualizar con facilidad ,y ayuda mucho a los deseos, a lograr con energía lo que queremos que ocurra.

El duende Grejho dice que cierres los ojos y digas al aire tu deseo con todo tu Aliento, porque para este Duende el Aliento y el Desaliento van juntos, por eso con la palabra mágica “Deseo” y pedir con fuerza largando todo tu aliento que Grejho lo escuchará. También en los pedidos de dinero, al juego y a los juicios pendientes.

A este Ser no le agrada la gente que daña la naturaleza, jamás perdonaría a quien ofende a la Pachamama por nada del mundo, nada del universo, dañaría a la Naturaleza, por eso mismo el dice que su trabajo de ayudar a los humanos a que la cuiden y crean en la Madre Tierra.

Si caminaba por los prados se lo escuchaba diciendo siempre a sus pasos "no traiciones tu camino humano, escucha tu corazón, porque todos los éxitos del mundo no serán suficientes, para que un deseo sencillo puede ser realidad, y la realización no es renunciación". Con estas palabras siempre se lo escuchaba susurrando para que el humano que las entendiera lograba sus deseos que Grejho los hacía realidad.

Hoy cuando leas este mensaje es estupendo para recuperar las fuerzas y para entrar a formar parte de los Caballeros de luz en la tierra, y para ello no hace falta tener aires de grandeza, sino verdadera capacidad de lucha y deseos fuertes de recuperación, convirtiendo las malas experiencias en valiosos aprendizajes y no en fuente de debilidad, trauma o temor, atrévete a ser fuerte y elegir lo mejor.

Tener la verdadera imagen de Grejho en el hogar no solo trae el cumplimiento de los deseos, sino también la fuerza necesaria para conseguirlo, ese es el secreto mas grande que el Duende Grejho dará. La actitud trae la suerte, la prosperidad y la abundancia, como también la energía junto Grejho la hacen realidad.

Los números de la suerte de la semana

Tu número de esta semana es el 124. Estas tres cifras pertenecen a Grejho en la energía de tus propios deseos.

El numero 1: Lo rige el "Duende de la energía", el solo tener la imagen del Duende personal y tomar su mano será de suerte.

El numero 2: Lo rige el "Duende del empuje", es el que gusta poner en práctica todo terreno, esa misma energía lo incita a dar lo mejor de si mismo, por lo que atrae el éxito prontamente.

El numero 4: Lo rige el "Duende de los sueños", marca la carta de la vida eterna, donde todo gira y todo da vueltas, podes estar abajo hoy y mañana arriba, pensalo.