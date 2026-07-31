Los Coto demandados por presuntos defectos de construcción en una torre en Miami

Coastal Construction informó que está "revisando las acusaciones para determinar su fundamento y se defenderá en consecuencia". La compañía agregó que mantiene "una larga trayectoria trabajando con desarrolladores y asociaciones de propietarios para resolver rápidamente cualquier inconveniente".

Por su parte, un vocero de Riverwalk East Developments, empresa desarrolladora del proyecto, aseguró que las acusaciones son "infundadas" y afirmó que la compañía trabajó con "los proveedores más experimentados de la industria". También expresó su preocupación porque el litigio "podría no servir a los mejores intereses de los residentes".

La nueva demanda se suma a otra presentada semanas atrás contra el desarrollador Germán Coto, a quien la asociación acusa de haber desviado millones de dólares mediante contratos con proveedores presuntamente vinculados a su entorno. Esa causa aún se encuentra en trámite.

Uno de los abogados de la asociación, David Haber, sostuvo que el caso refleja un problema más amplio en la industria. "¿Por qué las ciudades permiten que los desarrolladores sigan levantando proyectos una y otra vez con defectos de construcción?", afirmó. También cuestionó el sistema de certificaciones e inspecciones al señalar: "El sistema de certificados temporales de ocupación es defectuoso. El sistema de inspecciones es defectuoso. Los desarrolladores construyen tan rápido como pueden. La calidad de la construcción es menos importante que vender el proyecto".

La torre Aston Martin Residences, inaugurada hace aproximadamente dos años, fue desarrollada por G&G Business Developments junto con la automotriz británica Aston Martin y se convirtió en el primer edificio residencial de la marca en el mundo.