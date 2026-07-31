Los Coto demandados por presuntos defectos de construcción en una torre en Miami

El consorcio del edificio presentó una demanda millonaria contra el desarrollador, la constructora y firmas de ingeniería por supuestas fallas estructurales, filtraciones y problemas en distintos sistemas del complejo.
La asociación de propietarios de Aston Martin Residences, uno de los edificios residenciales más exclusivos de Miami, presentó una demanda contra el desarrollador, la constructora principal y las empresas que participaron en el diseño y la construcción del proyecto. La acción judicial reclama indemnizaciones millonarias por presuntos defectos de construcción detectados en la torre ubicada sobre la costa de Biscayne Boulevard.
Según publicó The Real Deal, la Asociación de Condominios 300 Biscayne Boulevard Way presentó una demanda a principios de este mes contra una filial de G&G Business Developments, propiedad de la familia Coto, Coastal Construction, Revuelta Architecture International, Shamrock Engineering, DeSimone Consulting Engineering, Capform y alrededor de una docena de otros subcontratistas, alegando defectos de diseño y construcción del rascacielos de 66 pisos y 391 unidades ubicado en 300 Biscayne Boulevard Way.
El reclamo se apoya en un informe técnico elaborado por Epic Forensics & Engineering, que identificó una amplia lista de presuntas deficiencias. Entre ellas se mencionan grietas y desprendimientos en el hormigón, barras de refuerzo expuestas, perforaciones sin sellar, inconvenientes en el sistema de postensado y problemas en mampostería, revoques, instalaciones contra incendios, sistemas mecánicos, eléctricos y sanitarios.
La demanda también sostiene que en algunos balcones tendrían una inclinación incorrecta y que existen grietas, corrosión y filtraciones en distintos sectores del edificio. Además, se mencionan observaciones sobre impermeabilización, ascensores, puertas, barandas, piscina, muro de contención y pavimentos.
Coastal Construction informó que está "revisando las acusaciones para determinar su fundamento y se defenderá en consecuencia". La compañía agregó que mantiene "una larga trayectoria trabajando con desarrolladores y asociaciones de propietarios para resolver rápidamente cualquier inconveniente".
Por su parte, un vocero de Riverwalk East Developments, empresa desarrolladora del proyecto, aseguró que las acusaciones son "infundadas" y afirmó que la compañía trabajó con "los proveedores más experimentados de la industria". También expresó su preocupación porque el litigio "podría no servir a los mejores intereses de los residentes".
La nueva demanda se suma a otra presentada semanas atrás contra el desarrollador Germán Coto, a quien la asociación acusa de haber desviado millones de dólares mediante contratos con proveedores presuntamente vinculados a su entorno. Esa causa aún se encuentra en trámite.
Uno de los abogados de la asociación, David Haber, sostuvo que el caso refleja un problema más amplio en la industria. "¿Por qué las ciudades permiten que los desarrolladores sigan levantando proyectos una y otra vez con defectos de construcción?", afirmó. También cuestionó el sistema de certificaciones e inspecciones al señalar: "El sistema de certificados temporales de ocupación es defectuoso. El sistema de inspecciones es defectuoso. Los desarrolladores construyen tan rápido como pueden. La calidad de la construcción es menos importante que vender el proyecto".
La torre Aston Martin Residences, inaugurada hace aproximadamente dos años, fue desarrollada por G&G Business Developments junto con la automotriz británica Aston Martin y se convirtió en el primer edificio residencial de la marca en el mundo.
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