Milei negó que Estados Unidos haya salvado a la Argentina y defendió su plan económico

Durante la entrevista, Milei cuestionó a quienes adjudican la estabilidad económica exclusivamente al apoyo de Washington. "Por eso es intelectualmente deshonesto decir que nos salvó Estados Unidos. De los 70.000 millones, Estados Unidos aportó 2.500. Estamos hablando de un número que es menos del 5%. Es muy deshonesto que, de una torta de 100, digas que todo cambió por el 3%. Parece una cargada", afirmó.

El mandatario también respondió a las críticas por no haber alcanzado la inflación cero a mitad de año, como había anticipado. Explicó que "la política monetaria tiene un rezago de 24 meses" y que el Gobierno recién pudo fijar la cantidad de dinero "a mitad del 2024", cuando concluyó el saneamiento del balance del Banco Central. Además, sostuvo que la inflación mayorista registró meses de deflación y acusó a parte de la prensa de distorsionar sus declaraciones. "Yo entiendo cómo juegan sucio los medios. Hay periodistas que tienen intereses y que están más sucios que una papa", lanzó.

En la misma línea, Milei defendió la respuesta oficial frente a la tensión financiera y destacó que su administración soportó una corrida equivalente al "cincuenta por ciento de las reservas". "¿En qué momento de la historia argentina viste que un gobierno pueda soportar una corrida por el equivalente del cincuenta por ciento de las reservas? Jamás en la historia. Nosotros resistimos una corrida de 41.000 millones de dólares. No solo eso, porque nosotros en el medio limpiamos las LEFI y subimos los encajes", aseguró.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente cuestionó que los jugadores de la Selección argentina exhibieran una bandera de las Islas Malvinas tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026. "No está bueno mezclar el agua con el aceite. Es un deporte, es un juego, mezclar eso es un problema", afirmó, aunque consideró "entendible" que los futbolistas lo hicieran por la emoción del momento. A su vez, reivindicó la estrategia diplomática del Gobierno y sostuvo: " Los mayores avances los logramos nosotros desde la diplomacia. Logramos que la ONU obligue a Inglaterra a hablar con nosotros".

#AHORA | #Milei volvió a hablar de la bandera de las #IslasMalvinas y criticar a los jugadores de la #SelecciónArgentina



"Lo pueden hacer, pero no está bueno mezclar el agua con el aceite. Es un deporte, un juego y esa es la línea en que se había manifestado Scaloni"… — doble amarilla (@okdobleamarilla) July 31, 2026

Consultado sobre su vida personal, el jefe de Estado habló de su vínculo con Fátima Flórez y reconoció que la intensidad de su agenda dificulta mantener una relación sentimental. "Tengo una vida tan demandante que no puedo tener una relación razonable con nadie. Esa es mi realidad", dijo. Sin embargo, al ser consultado sobre la posibilidad de casarse en el futuro, respondió: "No lo descarto".

En el tramo final del reportaje, Milei ratificó que continuará con el ajuste del gasto público y afirmó que "la motosierra no se apaga nunca". Destacó que su objetivo es "devolver la plata a la gente" y sostuvo que ningún otro dirigente busca reducir el tamaño del Estado. Como cierre, aseguró que le gustaría ser recordado "como aquel que tomó un país decadente y generó un cambio de rumbo que hará a la Argentina grande nuevamente".

Por último, el Presidente también se refirió al escenario político y electoral y atribuyó el resultado de las elecciones legislativas de 2025 a la implementación de la Boleta de Papel, el cual, según su percepción, impidió el fraude electoral.

Además, acusó a sectores de la oposición de intentar obstaculizar los cambios impulsados por su Gobierno y cuestionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por no modificar el sistema electoral provincial. "Una parte del statu quo no quiere cambiar porque los hizo ricos", concluyó.