Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe / Por Liliana Chelli

Jhonasu, el duende de la Suerte

El Duende Jhonasu te envía esta semana un gran mensaje, dice que en esta semana comparte su buena suerte, si inviertes en tus sueños trata de hacer esto, regala sonrisas y obsérvalas retornar a vos mismo multiplicadas por cien, llena tus bolsillos de bondad y optimismo y veras que es lo mas preciado en tu vida y que eso mismo es lo que genera una gran aptitud para lograr la suerte que buscas.

Todos los seres humanos llevamos dentro de nuestro interior un pequeño gran vacío difícil de llenar, pero que satisface la angustia con lo que se siente, entonces llego la hora de creer y pensar en nuestro ser interno y esencial, Jhonasu te dice que satisfagas esta necesidad.

Jhomasu es un duende muy noble y si le pedimos concederá los deseos, es cuestión de creer en el y con fuerza este Ángel Terrestre responderá, ya que en todo lo referido a los sentimientos el reforzara la pasión y emociones afectivas, en la salud nos dará mucha energía y luz para mejorar a nivel energético, y en el dinero es donde más se destaca ya que tratara por todos los medios de que la prosperidad llegue al hogar donde este y lo tengan como un gran y próspero amigo, ya que el trabajara duro a los pedidos y más a Jhonasu un si son de dinero.

Jhonasu es un duende de mucha suerte se destaca en mejorar las situaciones adversas y llevara a sus mentes la sabiduría que despertara la inteligencia practica para llegar a lo deseado.

La historia de Jhonasu se remonta a miles de años donde se lo visualizo porque te has dado cuenta de que las personas que tienen buena suerte, son positivas, alegres, activas y seguras de sí mismas? ¿Y que las personas con mala suerte son negativas, depresivas, constantemente están enojadas o de mal humor y son desconfiadas? ¿Crees que es casualidad? No en absoluto, eso mismo es lo que atrae este Duende la suerte .

Él jamás se desilusiona o se amarga por nada, solo lucha y enseña al humano que lo lleve a su hogar a atraer la suerte deseada, tratando de llevar a su aura ese mismo bienestar mental para que así envuelva su aura de luz atrayendo la suerte necesaria, y el deseo potente de cumplir sus metas.

Esa es la tarea de Jhonasu, pero ojo, eso si hablamos del verdadero Duende, porque si no la suerte podría hacerse contra, ya que está diseñado y energizado para atraer y no repeler, eso solo lo logran las brujitas que te aconsejan, no las artesanías

Los números de la suerte de la semana

El número de la semana de Jhonasu es el 479, numero de 3 cifras donde Jhonasu pone toda su energía por el poder triangular.

Numero 4: abarca el Duende de la Fuerza, es la fuerza de la cuadratura, de los puntos cardinales y de los ángulos del poder, valor para salir adelante.

Numero 7: abarca el Duende de los valores materiales. Venerado por todas las culturas como número sagrado y marca siempre todos los valores financieros y el empuje para sacar deudas.

Numero 9: abarca el Duende de la Energía, es el poder que unifica el pensamiento, la emoción y la unión armoniosa. Alma mente y cuerpo, todo en alineación se llega a la meta.