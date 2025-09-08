Evangelina Anderson compartió en las redes sus vacaciones en México

La modelo comparte con sus fieles seguidores publicaciones con fotos y también sobre su vida privada, en especial junto a sus amigos.

Su reciente paso en México, donde acompañó a Demichelis como entrenador del Monterrey, generó que tenga nuevos amigos en ese país.

La modelo regresó a tierras mexicanas y compartió las intimidades del viaje en las redes sociales, donde se mostró con amigas y bailando a full.

Con un vestido plateado, Evangelina detalló cada parte de su viaje, que incluyó un recorrido por una tienda donde posó con un sombrero de Mariachi y unas maracas en su mano.

También, mediante dos videos, mostró una pequeña coreografía, que generó un tendal de comentarios con buena onda y con elogios al por mayor.

Mientras que en sus historias de Instagram, Evangelina siguió con el periplo de sus actividades que incluyó un baño de hielo en un contenedor.

“Inmersión de agua o crioterapia... como quieran llamarle”, explicó la modelo que adjuntó un video en esta experiencia destinada a congelar y destruir tejido anormal o “muerto”.

“Me la aguanté como una campeona”, dijo sobre esta actividad que la sorprendió y desafió al mismo tiempo en su estadía por México.

“Haz el bien sin mirar a quién”, se leía en el letrero que enfocó con su celular y al cual le agregó un emoji de una mano haciendo la forma de un corazón.

Por último, Evangelina Anderson esperó a la noche para presenciar un espectáculo sin igual llamado Luna de Sangre, el eclipse lunar que tiñe el satélite de tonos rojizos.

“La experiencia de la Luna de Sangre puede disfrutarse desde cualquier lugar del mundo. ¿Desde dónde la están contemplando ustedes?“, indicó la modelo.