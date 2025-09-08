Después de la derrota, Javier Milei armará una mesa política y convocará a los gobernadores

La mesa política estará conformada por el propio jefe de Estado; su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Adorni.

El vocero anunció también que el Presidente "instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores". Esta medida llega horas más tarde de las fuertes críticas del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien acusó al Gobierno de "cagarnos con las obras" y exigió "lealtad de ida y vuelta".

El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo.

El Presidente de la Nación también instruyó al… — Manuel Adorni (@madorni) September 8, 2025



— Manuel Adorni (@madorni) September 8, 2025

Finalmente, y como respuesta directa a la derrota en el distrito bonaerense y las críticas al armado realizado por Sebastián Pareja, Adorni informó que "la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará" para incluir a nuevos referentes del espacio.

Milei tomó esas decisiones luego de las dos reuniones mantenidas este lunes con el Gabinete. A las 8.55, el mandatario llegó a Casa Rosada y desfiló camino a su despacho, donde dialogó con la primera tanda de ministros y secretarios que se dieron cita desde las 9.30 en el Salón Eva Perón.

mesapoliticapettovello La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al llegar a la reunión en Casa Rosada.

Durante el intercambio que duró poco más de dos horas, los funcionarios siguieron de cerca los planteos expuestos por Milei y analizaron las alternativas para torcer las voluntades de los votantes camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Pese a su ausencia en el bunker libertario ubicado en La Plata, Francos ocupó esta mañana ocupó su lugar en la mesa ovalada del salón en el encuentro.También estuvieron los ministros Luis Petri (Defensa), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto).

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, formaron parte de la nómina que incluyó la presencia de las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica), y del vocero Adorni. Patricia Bullrich (Seguridad) se hizo presente con el intercambio iniciado debido a que participó de la Cumbre Regional de Seguridad Ciudadana y Justicia, que se celebró en el Palacio Libertad.

A diferencia de lo que ocurrió en el encuentro que se realizó por la mañana, a la tarde se sumó al grupo el ministro de Economía, Luis Caputo, que no había podido asistir a la Casa Rosada por cuestiones de agenda. El funcionario arribó a Balcarce 50 poco antes de las 16.30, para cuando estaba previsto el inicio del cónclave, encabezado por Francos.