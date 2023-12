Predicciones 2024: La Tierra grita y nadie la escucha/ Por Liliana Chelli

Año tras año preparo las predicciones según los Duendes, Gnomos y Hadas Ya entraremos en el 2024, El clima no será el mejor, los Duendes como Hijos de la Pachamama exhortaron muchas veces al humano y no fueron escuchados, es más acompañaron con mensajes a los indios Hopi y a los Pieles Rojas cuando los más ancianos se unieron y volvieron a exhortar al hombre blanco a deponer su contaminación. Y no fueron escuchados.