El Papa León XIV pidió paz y libertad para los secuestrados en Nigeria y Camerún

“Siento un dolor profundo, sobre todo por los muchos jóvenes secuestrados y por sus familias angustiadas", aseguró el Santo Padre tras el rezo del Ángelus en el Vaticano.
El Papa León XIV manifestó este domingo su "profunda preocupación" por los secuestros de sacerdotes, fieles y estudiantes en Nigeria y Camerún durante su mensaje del Ángelus, haciendo un "llamado urgente" a las autoridades de ambos países para que tomen medidas inmediatas que garanticen la liberación de los rehenes.
Además,, el Santo Padre invitó a todos los fieles a orar por la paz y a que las iglesias y escuelas se mantengan como espacios de seguridad y esperanza y manifestó su pesar por la situación que atraviesan los secuestrados y sus allegados. “Siento un dolor profundo, sobre todo por los muchos jóvenes secuestrados y por sus familias angustiadas", aseguró.
Por ello, el Papa hizo "un sincero llamado para que los rehenes sean liberados inmediatamente". También solicitó oraciones: “Oremos por estos hermanos y hermanas, y para que siempre y en todo lugar las iglesias y escuelas permanezcan como lugares de seguridad y esperanza”.
En otro pasaje de su mensaje, el Papa León XIV saludó a los fieles que participaron en la celebración jubilar, con un reconocimiento especial a los coros venidos de distintos rincones del mundo. El pontífice extendió su mensaje a los peregrinos, mencionando específicamente a los miembros de las ACLI de la Diócesis de Teramo-Atri y a los fieles de algunas diócesis ucranianas.
Finalmente, el Santo Padre recordó la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en diversas diócesis, animando a los jóvenes a "descubrir la belleza de seguir a Cristo y a dedicarse a construir un mundo basado en el amor, la justicia y la paz". Además, adelantó su próximo viaje apostólico a Turquía y Líbano para la celebración del 1700º aniversario del Concilio de Nicea.