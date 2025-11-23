El Papa León XIV pidió paz y libertad para los secuestrados en Nigeria y Camerún

Además,, el Santo Padre invitó a todos los fieles a orar por la paz y a que las iglesias y escuelas se mantengan como espacios de seguridad y esperanza y manifestó su pesar por la situación que atraviesan los secuestrados y sus allegados. “Siento un dolor profundo, sobre todo por los muchos jóvenes secuestrados y por sus familias angustiadas", aseguró.

Por ello, el Papa hizo "un sincero llamado para que los rehenes sean liberados inmediatamente". También solicitó oraciones: “Oremos por estos hermanos y hermanas, y para que siempre y en todo lugar las iglesias y escuelas permanezcan como lugares de seguridad y esperanza”.

Saludo a los peregrinos

En otro pasaje de su mensaje, el Papa León XIV saludó a los fieles que participaron en la celebración jubilar, con un reconocimiento especial a los coros venidos de distintos rincones del mundo. El pontífice extendió su mensaje a los peregrinos, mencionando específicamente a los miembros de las ACLI de la Diócesis de Teramo-Atri y a los fieles de algunas diócesis ucranianas.

Vaticano - 23 11 25 M

Finalmente, el Santo Padre recordó la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en diversas diócesis, animando a los jóvenes a "descubrir la belleza de seguir a Cristo y a dedicarse a construir un mundo basado en el amor, la justicia y la paz". Además, adelantó su próximo viaje apostólico a Turquía y Líbano para la celebración del 1700º aniversario del Concilio de Nicea.