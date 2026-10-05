El Vaticano publicará "el diario personal del Papa Francisco"

Fue escrito por el cardenal 'Tucho' Fernández, uno de sus colaboradores más cercanos, y tendrá apuntes de Jorge Bergoglio desde 1992 hasta 2024. Qué día saldrá a la venta.
El Vaticano anunció este lunes que publicará 'El diario personal del Papa Francisco'. Se trata de una biografía realizada por un estrecho colaborador de Jorge Bergoglio durante sus años como Sumo Pontífice, que saldrá a la luz el próximo 24 de noviembre.
El libro fue escrito por el cardenal Víctor Manuel 'Tucho' Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y presentará anotaciones que Bergoglio llevó desde el 20 de diciembre de 1992 hasta el 18 de agosto de 2024 . Será lanzado en simultáneo en cinco idiomas para distribuirlo en 94 países.
"Es un texto de excepcional valor e importancia para conocer aún más la persona del pontífice jesuita que ha guiado la Iglesia católica desde el 13 de marzo de 2013 hasta su muerte, el 21 de abril de 2025”, señaló la Librería Editrice Vaticana (LEV), editorial de la Santa Sede, a través de un comunicado.
'El diario personal del Papa Francisco' se publicará de forma simultánea a nivel mundial en cinco idiomas -español, inglés, italiano, portugués y francés- y se distribuirá días después de la visita del Papa León XIV a la Argentina. Tendrá unas 160 páginas.
La edición en italiano saldrá por la Libreria Editrice Vaticana; las ediciones en español, inglés y portugués serán publicadas por las respectivas sedes de Penguin Random House; y la versión en francés, por Editions Albin Michel.
"Nos complace enormemente poner pronto a disposición de los lectores en Italia y -a través de diversas editoriales- en todo el mundo estas reflexiones personales del Papa Francisco, presentadas en un libro escrito por uno de sus colaboradores más cercanos", comentó Lorenzo Fazzini, responsable de LEV.
'Tucho' Fernández, autor de la biografía, es un teólogo cordobés de 64 años. El Papa Francisco decidió convocarlo a la curia romana en julio de 2023 como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe -el exSanto Oficio, “ministerio” del Vaticano-.