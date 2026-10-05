El Vaticano publicará "el diario personal del Papa Francisco"

La edición en italiano saldrá por la Libreria Editrice Vaticana; las ediciones en español, inglés y portugués serán publicadas por las respectivas sedes de Penguin Random House; y la versión en francés, por Editions Albin Michel.

"Nos complace enormemente poner pronto a disposición de los lectores en Italia y -a través de diversas editoriales- en todo el mundo estas reflexiones personales del Papa Francisco, presentadas en un libro escrito por uno de sus colaboradores más cercanos", comentó Lorenzo Fazzini, responsable de LEV.

'Tucho' Fernández, autor de la biografía, es un teólogo cordobés de 64 años. El Papa Francisco decidió convocarlo a la curia romana en julio de 2023 como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe -el exSanto Oficio, “ministerio” del Vaticano-.