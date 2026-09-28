Visita del León XIV: el Gobierno confirmó los feriados y creó una unidad especial para coordinar acciones

El decreto también dispone la creación, dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada “Visita de Su Santidad el papa León XIV”. Según establece la normativa, “Créase, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de ministros la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ‘Visita de Su Santidad el papa León XIV’ que tendrá por objeto planificar, coordinar, articular y conducir las acciones necesarias para la organización y realización de dicha visita y para el cumplimiento de las obligaciones directamente derivadas de ella”.