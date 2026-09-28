Visita del León XIV: el Gobierno confirmó los feriados y creó una unidad especial para coordinar acciones

El Poder Ejecutivo declaró de interés nacional la presencia del Papa, prevista del 8 al 11 de noviembre, y estableció un esquema de feriados en distintas jurisdicciones.
El Gobierno nacional declaró de interés nacional la visita oficial del Papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. Además, confirmó el esquema de feriados establecido por la llegada del pontífice y dispuso la creación de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria, que estará encargada de organizar, coordinar y supervisar las acciones vinculadas con la visita.
La medida fue establecida mediante el Decreto 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Allí se señala: “Decláranse de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”.
El Gobierno determinó que el lunes 9 de noviembre de 2026 será feriado nacional en todo el país. En tanto, el martes 10 será feriado “exclusivamente en el ámbito de la Provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, mientras que el miércoles 11 tendrá carácter de feriado “en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”.
El decreto también dispone la creación, dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada “Visita de Su Santidad el papa León XIV”. Según establece la normativa, “Créase, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de ministros la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ‘Visita de Su Santidad el papa León XIV’ que tendrá por objeto planificar, coordinar, articular y conducir las acciones necesarias para la organización y realización de dicha visita y para el cumplimiento de las obligaciones directamente derivadas de ella”.
La nueva unidad funcionará hasta alcanzar las metas para las que fue creada, aunque tendrá un plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigencia del decreto. La normativa establece que “tendrá vigencia hasta el cumplimiento de los objetivos para los cuales se crea, no pudiendo exceder el plazo de 12 meses contados desde la entrada en vigencia del presente decreto”.
Coordinar y dirigir las acciones de la Administración Pública Nacional relacionadas con la organización y el desarrollo de la visita oficial.
Diseñar y coordinar de manera integral las actividades necesarias para llevar adelante la visita.
Definir prioridades, cronogramas y líneas de acción vinculadas con la llegada del papa León XIV.
Articular la participación de los distintos organismos y jurisdicciones de la Administración Pública Nacional necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades previstas.
Centralizar los pedidos vinculados con logística, infraestructura, seguridad, emergencias, protocolo y relaciones institucionales.
Determinar las necesidades de bienes, servicios y contrataciones requeridas para alcanzar los objetivos establecidos.
Promover, coordinar y realizar las contrataciones necesarias para organizar y llevar adelante las actividades relacionadas con la visita, además de aprobar los gastos correspondientes, con cargo al Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.
comentar