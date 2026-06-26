Hoy viernes 26 de junio es la Fiesta de San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei

Poco a poco, su mente se fue aclarando: Cristo quería que siga sus pasos de cerca, como sacerdote.

Generoso y alegre

Josemaría se caracterizaba por su carácter generoso y alegre, mientras que su sencillez y serenidad lo hicieron muy querido entre sus compañeros de estudio. Mostraba esmero en la oración, disciplina y cariño por el estudio. Se convirtió sin quererlo en referente para quienes lo rodeaban. Más tarde vendrían los días de la formación en el seminario.

El 28 de marzo de 1925 San Josemaría Escrivá fue ordenado sacerdote. Años más tarde, con permiso de su obispo, se trasladaría a Madrid para obtener el doctorado en derecho. Desatada la Guerra Civil española, se vio obligado a interrumpir sus estudios; los que solo pudo concluir acabado el conflicto. Terminado el doctorado en Derecho, sumó otro en teología, esta vez, fuera de España, en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma.

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El camino propio

El 2 de octubre de 1928, según sus propias palabras, Dios le hizo “ver” lo que quería de él: que lleve el mensaje del llamado universal a la santidad por todo el mundo.

Lo que el Espíritu de Dios había suscitado en el corazón lo mueve a formar una comunidad, una familia en el seno de la Iglesia: el Opus Dei; cuyo propósito radica en promover la santificación entre sus miembros en medio de la vida ordinaria, en particular a través del trabajo.

San Josemaría define con estas palabras lo que debe ser el Opus Dei: “Una movilización de cristianos que supieran sacrificarse gustosos por los demás, que hicieran divinos los caminos humanos de la tierra, todos, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio”.

Cristo en los claustros universitarios

En 1933 el santo concibe la idea de crear una academia universitaria de espíritu católico. Josemaría entiende que esto es imperioso, ya que el mundo de la cultura y la ciencia son ámbitos decisivos para la evangelización de toda sociedad. Lamentablemente, el estallido de la guerra civil en 1936 desató una persecución religiosa que obligó al santo a refugiarse en diversos lugares de España, hasta que pudo asentarse en Burgos.

Acabada la guerra en 1939, San Josemaría retorna a Madrid para terminar los estudios de doctorado en derecho civil en la Universidad Central. Su fama de hombre espiritual lo llevó a dirigir ejercicios espirituales a pedido de obispos y superiores religiosos. En 1946, se traslada a Roma y obtiene de la Santa Sede la aprobación definitiva de su más importante obra, el Opus Dei.

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La renovación de la Iglesia

En los años sesentas sigue con atención el Concilio Vaticano II, estableciendo lazos apostólicos con muchos padres conciliares y abriendo nuevas puertas para hacer crecer al Opus Dei y difundir su mensaje. El crecimiento de la familia espiritual lo obliga a dedicarle todos sus esfuerzos. Viaja por diversos países de Europa y América con el objetivo de impulsar y consolidar el trabajo apostólico de “la Obra”.

"Allí donde están vuestros hermanos los hombres, allí donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros amores, allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo", declaraba, con ánimo inacabable, San Josemaría Escrivá.

El “santo de lo cotidiano” falleció el 26 de junio de 1975 a consecuencia de un paro cardíaco. Murió a los pies de un cuadro de la Santísima Virgen de Guadalupe. Fue canonizado por San Juan Pablo II en el año 2002.



Con información de ACI Prensa