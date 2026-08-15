Diputados: citan al embajador de EE.UU. por las denuncias de presiones a una cooperativa de Neuquén

“No venimos ni a defender una empresa china, ni a criticar a una embajada”, aseguró Fonfach. Además, comentó que la CALF tiene sus propios mecanismos de compras y contrataciones y defendió su independencia para decidir con qué proveedores trabajar. “Vimos que hubo una intromisión justamente en esta autonomía que debe tener cada una de las cooperativas”, señaló.

El gerente de Tecnología de la CALF, Sergio Fernández Novoa, expuso el martes pasado en el Congreso.

En medio de la tensión diplomática con China, Lamelas expuso el jueves pasado en el AmCham Energy Forum 2026, donde denunció que Huawei "espía" para el Partido Comunista Chino y alertó que su presencia vinculada a sectores estratégicos "no va a ayudar" a que lleguen inversiones a Vaca Muerta.

“China exige a sus empresas que le den al Estado cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de inteligencia artificial. Todo está controlado por el Partido Comunista Chino. Esto no vale, y tampoco va a ayudar a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta”, manifestó el embajador norteamericano.

En tanto, Huawei y las autoridades de la cooperativa neuquina rechazaron las imputaciones sobre vulnerabilidades de ciberseguridad y ratificaron la autonomía de contratación bajo parámetros técnicos y comerciales.