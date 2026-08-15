Diputados: citan al embajador de EE.UU. por las denuncias de presiones a una cooperativa de Neuquén

Peter Lamelas fue convocado por una comisión para el miércoles 19 de agosto. Deberá dar explicaciones sobre supuestas presiones para que la CALF rescinda acuerdos tecnológicos con la empresa china Huawei en Vaca Muerta.
La Cámara de Diputados formalizó una citación al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, para que concurra el próximo miércoles 19 de agosto a brindar explicaciones ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, tras las denuncias por supuestas presiones diplomáticas contra la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) para rescindir acuerdos tecnológicos con la empresa china Huawei.
La convocatoria fue impulsada por el bloque de Unión por la Patria y confirmada por el titular de la comisión legislativa, Aldo Leiva, luego de que directivos de la cooperativa neuquina expusieran en el Congreso advertencias directas de funcionarios norteamericanos respecto al despliegue de fibra óptica y la construcción de un centro de datos en la zona estratégica de Vaca Muerta.
El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, expresó la necesidad de que Lamelas vaya al Congreso para esclarecer lo sucedido. "Esperamos su presencia para abordar la grave situación e irregularidades expuestas por los miembros de la cooperativa CALF de Neuquén. El ámbito institucional es clave", sostuvo el legislador sobre la reunión fijada para el próximo miércoles a las 13. Aún no está confirmada la asistencia del diplomático.
Durante una presentación realizada el último martes ante los legisladores, la secretaria general de la CALF, Yenny Fonfach, y el gerente de Tecnología de la entidad, Sergio Fernández Novoa, denunciaron haber recibido comunicaciones de agregados comerciales y una posterior misiva firmada por la representación estadounidense, en las que se alertaba sobre posibles consecuencias administrativas, como la restricción de visados para directivos, en caso de sostener vínculos comerciales con Huawei.
“No venimos ni a defender una empresa china, ni a criticar a una embajada”, aseguró Fonfach. Además, comentó que la CALF tiene sus propios mecanismos de compras y contrataciones y defendió su independencia para decidir con qué proveedores trabajar. “Vimos que hubo una intromisión justamente en esta autonomía que debe tener cada una de las cooperativas”, señaló.
En medio de la tensión diplomática con China, Lamelas expuso el jueves pasado en el AmCham Energy Forum 2026, donde denunció que Huawei "espía" para el Partido Comunista Chino y alertó que su presencia vinculada a sectores estratégicos "no va a ayudar" a que lleguen inversiones a Vaca Muerta.
“China exige a sus empresas que le den al Estado cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de inteligencia artificial. Todo está controlado por el Partido Comunista Chino. Esto no vale, y tampoco va a ayudar a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta”, manifestó el embajador norteamericano.
En tanto, Huawei y las autoridades de la cooperativa neuquina rechazaron las imputaciones sobre vulnerabilidades de ciberseguridad y ratificaron la autonomía de contratación bajo parámetros técnicos y comerciales.
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