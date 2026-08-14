Trump dice que declarará a Ormuz territorio estadounidense

Trump volvió a desafiar a Irán y dijo que pronto se quedará con el estrecho una vez que Washington termine de derrotar a Teherán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar este viernes la tensión con Irán al afirmar que pretende declarar el estrecho de Ormuz como “territorio de Estados Unidos” una vez que Washington termine de “derrotar” a Teherán. La advertencia se produjo mientras las negociaciones entre ambos países permanecen estancadas y se acerca el vencimiento del alto el fuego pactado en junio.
“Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia”, afirmó Trump durante un acto político en Long Island, Nueva York.
El mandatario sostuvo además que Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre la zona y lanzó una advertencia sobre la circulación marítima. “Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase”, aseguró.
La declaración se produjo a tres días del vencimiento del plazo de 60 días establecido por Washington y Teherán a partir del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, que contemplaba un “cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes” como parte de un proceso destinado a negociar el final de la guerra en Medio Oriente.
Trump ya había anticipado esta semana su intención de mantener el control sobre el estrecho. El miércoles publicó en su red Truth Social que Estados Unidos tenía “el control total” de Ormuz y planteó abiertamente la posibilidad de conservarlo. “¡Creo que nos lo quedaremos!”, escribió entonces, al considerar que los ataques estadounidenses habían reducido considerablemente las capacidades militares iraníes.
La posición de la Casa Blanca también fue respaldada por integrantes del gabinete. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Washington pretende imponer a Irán un “aislamiento económico” y mantener el bloqueo del estrecho, mientras que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió que esa medida podría continuar “indefinidamente”.
Irán, en cambio, sostiene que mantiene el control de la estratégica vía marítima y condiciona su reapertura al fin de las acciones estadounidenses. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezai, afirmó que Ormuz no será reabierto hasta que Estados Unidos termine la guerra y el bloqueo naval, libere activos iraníes congelados y acepte un alto el fuego que incluya también a Líbano y Gaza.
En las últimas horas, Hosein Taeb, jefe de la fuerza paramilitar Basij, insistió en esa postura al asegurar que “el estrecho de Ormuz está bajo gestión y control” de Irán y que la navegación continúa con seguridad.
Ubicado entre Irán y Omán, el estrecho constituye uno de los principales puntos estratégicos del comercio energético mundial. Por esa vía circula una porción significativa del petróleo y del gas que abastece al planeta, por lo que cualquier interrupción prolongada podría generar fuertes consecuencias sobre los mercados internacionales.
La disputa por Ormuz se convirtió así en uno de los principales focos de la confrontación entre Washington y Teherán. Mientras Trump amenaza con consolidar allí una presencia permanente, Irán rechaza ceder el control de una ruta que considera estratégica para su soberanía y para la salida de la producción energética de Medio Oriente.
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