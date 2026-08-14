Trump dice que declarará a Ormuz territorio estadounidense

Provocación

Trump ya había anticipado esta semana su intención de mantener el control sobre el estrecho. El miércoles publicó en su red Truth Social que Estados Unidos tenía “el control total” de Ormuz y planteó abiertamente la posibilidad de conservarlo. “¡Creo que nos lo quedaremos!”, escribió entonces, al considerar que los ataques estadounidenses habían reducido considerablemente las capacidades militares iraníes.

La posición de la Casa Blanca también fue respaldada por integrantes del gabinete. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Washington pretende imponer a Irán un “aislamiento económico” y mantener el bloqueo del estrecho, mientras que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió que esa medida podría continuar “indefinidamente”.

Irán asegura que sigue teniendo el control

Irán, en cambio, sostiene que mantiene el control de la estratégica vía marítima y condiciona su reapertura al fin de las acciones estadounidenses. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezai, afirmó que Ormuz no será reabierto hasta que Estados Unidos termine la guerra y el bloqueo naval, libere activos iraníes congelados y acepte un alto el fuego que incluya también a Líbano y Gaza.

En las últimas horas, Hosein Taeb, jefe de la fuerza paramilitar Basij, insistió en esa postura al asegurar que “el estrecho de Ormuz está bajo gestión y control” de Irán y que la navegación continúa con seguridad.

Ubicado entre Irán y Omán, el estrecho constituye uno de los principales puntos estratégicos del comercio energético mundial. Por esa vía circula una porción significativa del petróleo y del gas que abastece al planeta, por lo que cualquier interrupción prolongada podría generar fuertes consecuencias sobre los mercados internacionales.

La disputa por Ormuz se convirtió así en uno de los principales focos de la confrontación entre Washington y Teherán. Mientras Trump amenaza con consolidar allí una presencia permanente, Irán rechaza ceder el control de una ruta que considera estratégica para su soberanía y para la salida de la producción energética de Medio Oriente.