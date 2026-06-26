Descubren dos planetas gigantes del nivel de Júpiter a 1.110 años luz de la Tierra

Los dos exoplanetas fueron detectados por el satélite TESS de la NASA mientras orbitaban una estrella ubicada en la constelación austral de "Volans", conocida como el "Pez Volador", a unos 1.110 años luz de la Tierra. Un año luz equivale aproximadamente a 9,7 billones de kilómetros.

Como referencia, Júpiter posee una densidad hasta 35 veces superior a la de estos dos planetas. Los "superpuff" son extremadamente raros: de los casi 6.300 exoplanetas confirmados por la NASA, menos de 40 pertenecen a esta categoría. Los especialistas creen que se forman en discos ricos en gas alrededor de estrellas jóvenes y que, con el tiempo, pierden gran parte de ese material.

"En última instancia, al estudiar sistemas exóticos que contienen tipos de planetas poco frecuentes, añadimos nuevas piezas al rompecabezas de la formación planetaria y aprendemos más sobre nuestro lugar en el cosmos", concluyó Dransfield, al destacar la importancia científica del descubrimiento.