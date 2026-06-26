Descubren dos planetas gigantes del nivel de Júpiter a 1.110 años luz de la Tierra

Los exoplanetas, conocidos como "superpuff", tienen un tamaño mayor que Júpiter, pero una densidad extremadamente baja, según un estudio liderado por la Universidad de Oxford.
Un equipo internacional de astrónomos descubrió dos exoplanetas gigantes con una densidad tan baja que fueron comparados con el algodón de azúcar. Los cuerpos celestes, ubicados a unos 1.110 años luz de la Tierra, son los planetas más grandes conocidos con una densidad inferior a ese material y representan un hallazgo excepcional para el estudio de la formación planetaria.
La investigación fue encabezada por George Dransfield, de la Universidad de Oxford, y publicada en la revista "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society". Los científicos determinaron que ambos mundos, pese a tener un tamaño superior al de Júpiter, son los planetas más livianos de esas dimensiones registrados hasta el momento.
"Estos dos planetas tienen densidades comparables a una buena porción de espuma de afeitar, recién salida del bote", explicó Dransfield al describir las características de estos denominados "superpuff", una clase muy poco frecuente de exoplanetas.
Los investigadores estiman que estos planetas están compuestos principalmente por hidrógeno y helio. Además, creen que su aspecto podría ser blanco o azulado, dependiendo de la cobertura de nubes, y no rosado como el algodón de azúcar con el que fueron comparados. Para confirmar su composición química serán necesarias nuevas observaciones mediante el telescopio espacial James Webb de la NASA.
Los dos exoplanetas fueron detectados por el satélite TESS de la NASA mientras orbitaban una estrella ubicada en la constelación austral de "Volans", conocida como el "Pez Volador", a unos 1.110 años luz de la Tierra. Un año luz equivale aproximadamente a 9,7 billones de kilómetros.
Como referencia, Júpiter posee una densidad hasta 35 veces superior a la de estos dos planetas. Los "superpuff" son extremadamente raros: de los casi 6.300 exoplanetas confirmados por la NASA, menos de 40 pertenecen a esta categoría. Los especialistas creen que se forman en discos ricos en gas alrededor de estrellas jóvenes y que, con el tiempo, pierden gran parte de ese material.
"En última instancia, al estudiar sistemas exóticos que contienen tipos de planetas poco frecuentes, añadimos nuevas piezas al rompecabezas de la formación planetaria y aprendemos más sobre nuestro lugar en el cosmos", concluyó Dransfield, al destacar la importancia científica del descubrimiento.
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