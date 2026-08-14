En un año se perdieron 110.000 puestos de trabajo, según datos oficiales

El SIPA registró una caída de unos 12.000 trabajadores privados registrados entre abril y mayo.

“La información procesada del registro administrativo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestra que en mayo de 2026 el número de trabajadores registrados del sector privado se contrajo por tercer mes consecutivo”, indicó la Secretaría de Trabajo.

Según el organismo, la intensidad de la caída fue menor respecto de los meses anteriores, aunque el resultado general continuó siendo negativo.

La evolución del empleo también fue relevada durante junio a través de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que analiza empresas ubicadas en los principales centros urbanos. De acuerdo con ese relevamiento, el empleo asalariado registrado volvió a mostrar una disminución.

Dentro del conjunto de modalidades laborales, algunas registraron una evolución diferente. El trabajo monotributista creció en mayo después de dos meses consecutivos de bajas. La suba fue de 2.700 trabajadores, equivalente a un 0,1% mensual.

En los últimos doce meses, esta modalidad incorporó más de 42.000 trabajadores, lo que representa un incremento interanual del 2%.

También aumentó el empleo en casas particulares. En mayo, esta categoría registró una suba del 0,3%, con aproximadamente 1.400 trabajadores más.s.