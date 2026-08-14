En un año se perdieron 110.000 puestos de trabajo, según datos oficiales

El empleo privado registrado cayó por tercer mes consecutivo en mayo, según datos oficiales de la Secretaría de Trabajo.
El empleo privado registrado volvió a mostrar una caída en mayo y acumuló tres meses consecutivos de descenso, según un informe elaborado por la Secretaría de Trabajo. En el último año, la cantidad de trabajadores registrados del sector privado se redujo en alrededor de 110.000 puestos.
Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que en mayo había 12.785.600 trabajadores registrados del sector privado, frente a los 12.797.600 contabilizados en abril. Esto representa una baja de unos 12.000 puestos en términos absolutos, aunque la variación mensual informada fue del 0,1%.
La retracción de mayo fue menor a la registrada durante los dos meses anteriores: en marzo el empleo había caído 0,2% y en abril, 0,3%. De esta manera, el mercado laboral acumula tres meses consecutivos con números negativos.
El informe oficial señaló que la caída se concentró principalmente en el empleo asalariado y el trabajo autónomo. En particular, el empleo asalariado privado mantuvo una tendencia contractiva que ya acumula doce meses.
“La información procesada del registro administrativo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestra que en mayo de 2026 el número de trabajadores registrados del sector privado se contrajo por tercer mes consecutivo”, indicó la Secretaría de Trabajo.
Según el organismo, la intensidad de la caída fue menor respecto de los meses anteriores, aunque el resultado general continuó siendo negativo.
La evolución del empleo también fue relevada durante junio a través de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que analiza empresas ubicadas en los principales centros urbanos. De acuerdo con ese relevamiento, el empleo asalariado registrado volvió a mostrar una disminución.
Dentro del conjunto de modalidades laborales, algunas registraron una evolución diferente. El trabajo monotributista creció en mayo después de dos meses consecutivos de bajas. La suba fue de 2.700 trabajadores, equivalente a un 0,1% mensual.
En los últimos doce meses, esta modalidad incorporó más de 42.000 trabajadores, lo que representa un incremento interanual del 2%.
También aumentó el empleo en casas particulares. En mayo, esta categoría registró una suba del 0,3%, con aproximadamente 1.400 trabajadores más.s.
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