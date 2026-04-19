La Iglesia conmemora a San Expedito, patrono de las causas justas y urgentes

Como cada 19 de abril, se celebra San Expedito, militar romano que vivió entre los siglos III y IV, que fue condenado a muerte por su conversión al cristianismo.
Como cada 19 de abril, este domingo la Iglesia Católica celebra a San Expedito -patrono de las causas justas y urgentes-, militar romano que vivió entre los siglos III y IV, que antes de su conversión fue comandante de la legión romana "Fulminata XII", grupo de élite que estaba bajo las órdenes directas del emperador Diocleciano.
Debido a su conversión al cristianismo, San Expedito fue condenado a muerte y asesinado; por eso la Iglesia lo cuenta entre sus mártires.
El nombre "Expedito" tiene un rico significado. Se trata de un adjetivo de raíz latina que quiere decir "desembarazado, libre de todo estorbo", así como "pronto a obrar". Ese nombre fue bastante popular entre los romanos de la antigüedad.
Según la tradición de la Iglesia, cuando San Expedito ya había tomado la decisión de abrazar el cristianismo, el Maligno se le presentó en forma de cuervo y empezó a gritar: " Cras, cras, cras", onomatopeya del canto del ave que en latín quiere decir: "mañana, mañana, mañana".
La intención de Satanás en ese momento era enfriar el deseo que apremiaba el corazón de Expedito por conocer a Cristo, a sabiendas de que posponer -aunque sea por un solo día- una decisión tan importante, podría acarrear una victoria definitiva del mal.
El santo, con movimiento rápido y violento, aplastó al cuervo tentador, gritando lo que podría definirse como una respuesta perfecta: "¡Hodie, hodie, hodie!", que en español quiere decir "hoy, hoy, hoy". "No dejaré nada para mañana, a partir de hoy seré cristiano", se dijo a sí mismo el mártir. De ahí en adelante, Expedito vivió su fe cristiana hasta el último de sus días, cuando le tocó entregar su sangre en el martirio.
A San Expedito se le considera protector ante las dificultades surgidas en el trabajo, intercesor por las familias y diligente abogado cuando alguien es llevado a juicio. Su rápida y contundente respuesta al demonio lo convirtió en modelo e intercesor en medio de los problemas urgentes y ante la procrastinación, tan común hoy en día. Si es inevitable quitarle horas al descanso, él es un gran intercesor.