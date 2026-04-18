Una multitud vibró en Plaza de Mayo con el "cura DJ"

El reconocimiento internacional llegó en 2023, cuando participó de un evento masivo en Lisboa en la previa de una misa encabezada por el Papa Francisco, donde actuó ante más de un millón de jóvenes. Desde entonces, su figura creció y se consolidó como un referente atípico dentro del ámbito eclesiástico.

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Durante la pandemia, sus transmisiones online le permitieron ampliar su audiencia y conectar con públicos diversos en distintos países. Su objetivo, según ha explicado en distintas entrevistas, es acompañar a los jóvenes en sus propios espacios, sin resignar la identidad religiosa.

El evento en Plaza de Mayo también tuvo impacto en la dinámica urbana: el Gobierno porteño dispuso un operativo especial con cortes de tránsito en la zona para garantizar la seguridad y el desarrollo del espectáculo.

Con una mezcla de música, fe y convocatoria masiva, la presentación del “cura DJ” dejó una postal distinta en uno de los espacios más emblemáticos del país, donde la espiritualidad encontró una nueva forma de expresión.

Gran puesta en escena

El espectáculo contócon una puesta en escena de gran escala, con pantallas LED y un sistema de sonido profesional, pensado para una convocatoria masiva en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

Plaza de Mayo será escenario de un show del cura DJ cortes de tr

En paralelo, el Gobierno porteño desplegó un operativo especial que impactó de lleno en la circulación del microcentro, con cortes y restricciones que se extenderán por más de 24 horas en las inmediaciones del evento.

Cortes totales de tránsito: