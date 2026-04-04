León XIV: "No dejemos que la guerra nos paralice"

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León XIV destacó además el ejemplo de hombres y mujeres que, a lo largo de la historia, lograron remover esas barreras incluso en contextos adversos. Según afirmó, esas acciones, muchas veces realizadas con sacrificio, dejaron frutos que aún hoy benefician a la humanidad.

El rito comenzó con la basílica completamente a oscuras, en silencio, hasta la bendición del fuego y el encendido del cirio pascual. En un gesto simbólico, el Papa marcó la vela con las letras griegas alfa y omega, que representan a Dios como principio y fin de todas las cosas.

Templo iluminado con velas

A partir de allí, la celebración avanzó con una procesión hacia el altar mayor, mientras el templo se iluminaba progresivamente con las velas de los fieles. Luego de la proclamación del “Lumen Christi”, se encendieron todas las luces y se dio inicio a la misa, que incluyó el tradicional “Exultet”, el himno pascual.

La ceremonia también recuperó una de las tradiciones más antiguas del cristianismo: la iniciación de nuevos creyentes. En esta ocasión, diez adultos recibieron el bautismo, provenientes de distintos países, en una señal del carácter universal de la Iglesia.

La Vigilia Pascual se inscribe en la primera Semana Santa encabezada íntegramente por León XIV, tras los años marcados por las limitaciones de salud de su antecesor. Su presencia en todos los ritos fue leída como un gesto de continuidad institucional y de renovación del liderazgo espiritual.

Las celebraciones concluirán con la misa del Domingo de Resurrección en la plaza de San Pedro, seguida por la tradicional bendición “Urbi et Orbi”, dirigida a la ciudad de Roma y al mundo.