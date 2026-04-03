Irán derribó dos aviones de Estados Unidos en el Golfo Pérsico

El A-10 Warthog fue interceptado e impactado por los sistemas de defensa aérea integrada de Irán en aguas al sur y en los alrededores del estratégico estrecho de Ormuz.

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Fuentes oficiales señalaron que dos helicópteros Black Hawk estadounidenses implicados en la búsqueda y rescate también fueron alcanzados por fuego iraní, que hirió a los militares estadounidenses a bordo.

Los incidentes ocurrieron al tiempo que Irán disparó el viernes contra objetivos en diversos puntos de Oriente Medio, pese a las afirmaciones de Estados Unidos e Israel de que las capacidades militares persas han quedado prácticamente destruidas.

Los ataques de Irán contra la infraestructura energética de la región y su férreo control del estrecho de Ormuz, por el que en tiempos de paz transita una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializa en el mundo, han sacudido los mercados bursátiles, dispararon el precio del crudo y amenazan con elevar el costo de muchos productos básicos, incluyendo los alimentos.

Trump inició los ataques contra puentes iraníes

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició este viernes los ataques contra puentes de Irán, y en respuesta el régimen persa volvió a atacar plantas petroleras ubicadas en el Golfo Pérsico.

En medio del fuego cruzado entre Estados Unidos e Israel contra Irán y viceversa, fuerzas israelíes mataron a 15 integrantes de Hezbollah. El Ejército israelí bombardeó infraestructura de la organización en el sur del Líbano.

Mientras tanto, el Papa León XIV pidió reabrir el diálogo y en este sentido habló con el presidente de Israel, Isaac Herzog, con el objetivo de lograr la paz en Medio Oriente.